Kemer Country Club'da yeni yıl coşkusu, muhteşem bir Christmas galaya yemeği ile yaşanacak.

Kemer Country Bistro'da düzenlenecek Christmas gala yemeği, lezzetli menüleri, doğal atmosferi ile yeni yılı en güzel şekilde karşılamak isteyenlerin buluşma yeri olacak.

24 Aralık Pazartesi günü 19:00-00:00 saatleri arasında gerçekleşecek Christmas gala yemeği, kişi başı fiyatı 380 TL'den başlayan fiyatlarla yeni yıl ruhunu misafirlerine en güzel şekilde yaşatacak.

YENİ YILI TATİL TADINDA GEÇİRMEYE NE DERSİNİZ ?

Kemer Country Hotel İstanbul, yeni yılda misafirleri için çok özel bir yılbaşı programı ve avantajlı konaklama paketi sunuyor.

Kemer Country Hotel İstanbul, sosyal ve sportif ortamlarıyla İstanbul’un en iyi yılbaşı hoteli olarak öne çıkıyor.

İstanbul'un dünya kulübü Kemer Country Club'ın olanaklarının sunulduğu Kemer Country Hotel'de konaklayan misafirler, golften biniciliğe, tenisten, basketbola, doğa içindeki yürüyüş alanlarından spanın dinlendirici ruhuna kadar sevdikleri ve dostlarıyla paylaşabilecekleri sayısız ayrıcalıkla yeni bir yılın kapılarını aralıyor.

31 Aralık akşamında doğa içindeki sımsıcak atmosferiyle Kemer Country Club'ın eşsiz mekanı Orman Evi'nde gerçekleşecek yeni yıl kutlaması ise konuklarını, canlı performans eşliğinde, benzersiz lezzetlerden oluşan yılbaşı gala yemeğiyle karşılıyor.

Çift kişilik konaklamalı programda 380 euro'dan başlayan fiyatlar, sadece yılbaşı programına katılmak isteyenler için kişi başı 430 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

(Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0212 239 70 10)



