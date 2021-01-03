Doğa Yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü

Yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü

Doğa

Yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü

İtalya’nın başkenti Roma’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü ise kuş ölümlerinin birden fazla nedeninin olabileceğini söyledi.

03 Ocak 2021, Pazar 09:31 Son Güncelleme:
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Roma’da yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı. Söz konusu kutlamalarda yüzlerce kuş telef oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü. Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

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Havai fişeklerin her yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu belirten Diglio, şunları kaydetti:

(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım.

AA


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