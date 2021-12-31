Etkileyici, en güzel kutlama mesajları, yılbaşına sayılı saatler kala en çok aranan konular arasında geliyor. 2021 yılının yorgunluğunu üzerinden atmak, 2022 yılına gülümseyen gözlerle giriş yapmak ve bu anı sevdiklerinde de yaşatmak isteyenler en güzel yeni yıl mesajlarını araştırıyor…

EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI 2022!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle.

2022 yılı sağlık, huzur, mutluluk getirsin

Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara.

2022 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsun.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım... Nice yıllar, mutlu yıllar.

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

ETKİLEYİCİ, EN GÜZEL KUTLAMA MESAJLARI!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle... İyi yıllar!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...

Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

Yine bir yıl başı yaklaşıyor bu yıl başı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle.

Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte, kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz...

Bazen dağları delecek güce sahip yürekler, bazen kuş kanadı kadar narin.Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek

Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.

En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara...

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!!

Yeni bir yıl. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur, barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiçbirini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2019 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara.

Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!







