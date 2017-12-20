Yeni yıl partisinde saçlarınla büyüle

Yılın son günlerinden geçerken, yılbaşı planları da yapılmaya başladı. Eğer 2018’i coşkulu bir partiyle karşılayacaksan ne giyeceğin ve saçlarında hangi modeli kullanacağın önem kazanıyor. Peki, hem doğal olup hem de dikkat çekmeye ne dersin?Saç şekillendirici markası Egos tarafından geliştirilen Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi, içeriği ve formülüyle doğal deniz dalgası etkisi yaratmak isteyenlerin tercihi olacak. Saçlara doğal ve yapılmamış gibi görünüm kazandıran Wavy, saçların uzun süre formunu ve hacmini korumasını sağlıyor.Kokusuyla da fark yaratan Egos Wavy ile saçların hem kolaylıkla şekil alacak hem de parti de saçlarınla dikkat çekeceksin.Egos Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey fiyatı: 19,90 TL