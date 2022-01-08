Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü düzenlenen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 9876066 numaralarından oluşan bilete isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 30 milyon TL kazanan talihli adını açıklamak istemedi. Talihliye 30 milyon liralık ikramiye çekini banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

İLK ÇEKİLİŞTE İSABET ETTİ

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi. Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştır.



