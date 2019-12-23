Yeni yıl trendi: İngiliz kekinden yenilebilir çelenk

Avusturalyalı fırıncılar ülkenin en meşhur tatlısını yeniden yorumladı. Yeni yılda bu yaratıcı yenilebilir çelenkler fazlasıyla tercih edilecek gibi görünüyor.

Avusturalya’da ülke çapında sevilen Lamington yani İngiliz keki, çikolata sosu ve rendelenmiş hindistan cevizi tabakası ile kaplanmış kek karelerinden yapılmış klasik bir Avustralya pastasıdır.

Yenilebilir çelenk nasıl yapılır?

Çelenk oluşturmak için, lamington yani İngiliz keki, krema, taze çilek, pudra şekeri, vanilya özü ve çikolataya ihtiyaç var.

Lamington (İngiliz Keki) tarifi

Lamington (İngiliz Keki) malzemeleri:

1 su bardağı un

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Sos için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

Lamington (İngiliz Keki) yapılışı

Kek için tereyağı ve şekeri çırpmaya başlayın.

Yumurtaları teker teker ilave edin. Sütü ekleyin. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serdiğiniz borcama dökün. Fırın’da 180 derecede kontrollü olarak 30 dakika pişirin. Piştikten sonra tamamen soğutun. Çikolata sosunu hazırlamak için bütün malzemeleri karıştırın ve pudra şekeri eriyene kadar çırpın. Keki dolaptan çıkartın, keskin bıçakla küp şeklinde kesin. Her dilim teker teker önce çikolata sosuna sonra da hindistan cevizine bulayın. Bu işlemi bütün kek dilimleri bitene kadar yapın. Sonra dilediğiniz şekilde yenilebilir çelek yapabilirsiniz. Afiyet olsun.