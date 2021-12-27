Bu hafta yapacağımız arınma diyetleri hem etkili olacak, hem de Merkür-Plüton kavuşumunun gerginleştirici etkilerini en aza indirecek

Sorunlarımıza güzel çözümler bulabiliriz, sindirim sistemimiz, sinirlerimiz, solunum sistemimiz her zamankinden daha dayanıklı olabilir, daha iyi çalışabilir. Yeni yıla girerken bu açının vereceği ilham ve cesaret işimize yarayacak, yine de planlarımızı yaparken tüm riskleri gözden geçirmeyi unutmayalım. Daha sık acıkabiliriz, kolay hazmettiğimizi düşünebiliriz, ama Neptün'ün sisli doğası uyumlu açılarda bile net algılayamamıza, ummadığımız sorunların sonradan ortaya çıkmasına yol açabilir. Karışık ağır besinlerden, keskin kokulardan, duman-dezenfektan-temizlik sıvıları gibi havaya karışarak solunum sistemimizi tahriş edebilecek zararlılardan kaçınmaya çalışalım.

Şanslı bir haftaya giriyoruz

Merkür hafta ortasına doğru küçük iyicil Venüs ile kavuşum yapıyor. Astrolojinin büyük iyicili Jüpiter de yine aynı gün yönettiği Balık burcuna geçiyor, iyicilliğini ve koruyucu yönünü daha rahat gösterebilecek. Yine hafta ortasında Mars-Satürn uyumlu açısı kesinleşiyor. Özellikle ince bağırsaklarla ilişkili sindirim işlevleri, akciğerler, metabolizma, konuşma, anlama, beden dengesi ile ilgili sorunlar çok daha çabuk şifa bulabilecek. Jüpiter karaciğerin zehirlerden arındırma işlevleri ile ilişkili görülür. Bu dönemde yapacağımız arınma diyetleri çok daha etkili olacak. Hem arınma diyetlerinin hem de kaslarımızı güçlendirecek Mars ve Satürn'ün uyumlu açısı ile bedenimizi şekillendirme çalışmalarının verimli olacağı bir haftaya giriyoruz. Arınma diyetleri de bedenimizin şekillenmesini destekler, çünkü derimiz sıkılaşır, parlaklığı ve dayanıklılığı artar. Hafta sonunda bu etkilere Güneş-Uranüs uyumu da eklenecek. Uranüs sinir iletimi ve nabız benzeri atımların düzeni ile ilişkilidir. Güneş ile uyumlu açısı nabız sorunları ile ilgili tedavilerde başarı şansını arttırıyor. Güneş bilincimiz, Uranüs de farkındalıkla ilişkilendirildiğinden yeni yılın ilk hafta sonunda birçok konuda farkındalık da geliştirebiliriz.

Hareketli bir hafta sonu bizi bekliyor

Yılın ilk günü miskin geçeceğe benzemiyor. Hafta sonuna doğru Merkür-Plüton kavuşumu ve yılbaşına bir saat kala Ay-Mars kavuşumu kesinleşecek. Zihnimiz fazla fazla çalışabilir, hatta aklımız belli konulara takılı kalabileceğinden gerilebilir, huzursuz olabiliriz. Merkür-Plüton sert açıları sinirsel gerginliklere, hazım sorunlarına, belli düşüncelere takılmaya, uyku sorunlarına, olumsuz düşüncelere işaret eder. Uyarıcı içeceklerden kaçınmak, stresli durumlardan mümkün olduğunca uzak kalmak, mide asidini arttıran aşırı yağlı, hazmı zor gıdalardan kaçınmak akıllıca olacak. Geçmişte mide sorunu yaşamış olanlarımız asit düzenleyici tedavilere tekrar gerek duyabilir. Şikâyetimiz olursa gecikmeden hekime başvurursak yılbaşını daha neşeli geçirebiliriz.

Tufan olsa da cihan, bir katre tufan bize

Bu ayki Ay-Mars kavuşumu Yay burcunun 12. derecesinde ve Rastaban yıldızı ile kavuşuyor. Rastaban ejderhanın başında olduğu kabul edilen, sert etkili bir yıldız, hem bedensel, hem maddi sorunlara işaret ediyor. Yeni yıla girmeye bir saat kala gerçekleşecek kavuşum hem önümüzdeki bir aylık dönemin, hem de bütün yıla yayılabilecek sorunların neler olabileceği konusunda fikir veriyor. Kafa ve göz bölgesiyle ilgili sorunlar, kazalar, yaralanmalar, yangınlarla, dumanla ilgili tehlikeler, zehirlenmeler, salgının biraz daha uzaması, özellikle de depresyon ve stres nedenli sorunlar önümüzdeki yıl gündemde olabilir. Ekonomik zorluklar tüm dünyada etkili olacak gibi görünüyor. Bu yıl, daha doğrusu önümüzdeki yıl boyunca aşırılıklara kaçmaktan çekinelim, olumlu düşünmeye, zihnimizi olumlamalarla yönlendirmeye özen gösterelim. Kendimizi de, geleneklerimizi de takdir etmekten geri kalmayalım.

Osmanlı'nın son dönemlerinden beri savaştan başka bir şey görmemiş, harap, yıkık, yoklukla kurulmuş BÜYÜK TÜRK CUMHURİYETİ! Evet, bizim yaşadığımız zorlukların onda birini, hatta yüzde birini yaşayan ülkelerde kan döküldüğünü gördük mali krizler nedeniyle. En zor günleri atlatmış bizlere dünyadaki kriz vurduğunu zanneder, ama dokunur sadece bize. Orta yaşı geçmiş olanlarımız tüpün, yağın olmadığı, kahve-çayın bulunmadığı günleri hatırlarlar belki. Biz paylaşıyorduk o zamanlar, neyimiz varsa onu, buzdolabımız varsa buzdolabımızı, ekmeğimizi, aşımızı, şalımızı... Hiçbir şeyimiz yoksa ümidimizi paylaşıyorduk, yaşama sevincimizi! Yine öyle olacak, büyük Niyazi'nin dediği gibi "Tufan olsa da cihan, bir katre tufan bana!" deyip geçeceğiz bizler de.

Yeni yıl, yeni ay birlikte geliyor

Haftanın son günü 12 derece Oğlak'ta gerçekleşecek yeni ay Nunki yıldızıyla kavuşum yapıyor ve aslında büyük Vega yıldızına da çok yakın olacak. Babiller'in "Hayat Kraliçesi" adını verdiği bu çok şanslı yıldız idealizm, sosyal farkındalık, sanat yetenekleri ve sanata düşkünlük ile biliniyor, zevkine düşkünlük konusunda da uyarıyor. Yeni yılın, yeni ayın gönlünüzdekileri getirmesi ve nice mutlu, sağlıklı yıllar dileğiyle...