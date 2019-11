Yeni yıla güzel bir başlangıç yapın

Sleek MakeUP Pout 4 Perfection Işıltının tam vakti!

Gratis, yılbaşı gecesi ışıltıları ile dikkat çekecek bir makyaj yapmak isteyenler için ikonik İngiliz Sleek MakeUP markasının yılbaşı koleksiyonunu Türkiye’de satışa sunuyor. Özel koleksiyon içinde markanın en çok satanları arasında yer alan ünlü Solstice highligter paleti, mat rujlar arasında yapısı ve kalıcılığı ile dikkat çeken Matte Me likit rujların mini versiyonları ve Sleek MakeUP’ın efsanevi i-Divine far paletlerinin limited edition versiyonları bulunuyor. Yalnızca seçili Gratis mağazalarında bulunan Sleek MakeUP markasına ait yılbaşı özel ürünleri yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor.Sleek MakeUP Pout 4 Perfection, Solstice highlighter paleti ve Major Matte Metallic Roman Cooper Metalik mat likit rujdan oluşuyor. Sleek MakeUP’ın en çok satılan ürünleri arasında yer alan Solstice highlighter paleti, tüm cilt tonları için uygun. Sleek MakeUP Solstice çok yönlü yüz aydınlatıcı paleti içerisinde 1’i kremsi, 3’ü ipeksi ışıltı tozu olmak üzere 4 farklı tonda aydınlatıcı bulunuyor. Yüksek pigmentli ışıltılı bir dokunuş sağlayan Sleek MakeUP Solstice aydınlatıcı palet; elmacık kemikleri üzerine, üst dudak çizgisine, gözlerin iç köşelerine, burun çizgisi üzerine ve doğal bir parıltı oluşturmak için dekolteye uygulanabilir. Sleek MakeUP’ın simgeleşmiş Matte Me likit rujlarının metalik serisinden özel bir renk de bu kit içerisinde yer alıyor. Mat yapısı ve metalik bitişi ile yılbaşı makyajını tamamlayacak bu ruj, yeni yılın favori renklerinden olacak.Mat ruj sevenlerin yanından ayırmadığı Major Matte Me serisinin en özel renkleri yeni mini boylarıyla bir arada. Her makyaja uyum sağlayabilen ve yeni yılda her kadının makyaj çantasında yer alması gereken 4 renk bir araya geldi. Pürüzsüz uygulaması, kaygan mat görünümü ve kalıcılığı ile iddialı olan Major Matte Me serisinin 4’lü ruj kiti sınırlı sayıda üretildi.Sleek MakeUP Hella Good Eyes Giftset Sleek MakeUP’ın efsanevi i-Divine palet koleksiyonundan dumanlı ve ışıltılı gözler için limited edition iki ayrı far paleti bu sette buluştu. Buğulu göz makyajı için tüm renkleri sunan Vintage Romance ile ışıltıları ile dikkatleri üzerine çeken göz makyajı için Gleaming in Gold far paletleri Hella Good Eyes setinde yer alıyor. Yüksek pigmentli, kalıcı ve mineral tabanlı 12 tondan oluşan bu ürünler, yeni yılın her gününde ister gündüz ister gece kalıcı makyaj sağlayabilecek özel formüller ile tasarlandı.