Türkiye Yeni yıla saatler kala Aydın'a kar yağdı

Yeni yıla saatler kala Aydın'a kar yağdı

Türkiye

Yeni yıla saatler kala Aydın'a kar yağdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Kent Meydanı’nda suni kar gösterisi gerçekleştirdi. Yeni yıl kutlamaları saat 21.30’da DJ performansı ile devam edecek.

31 Aralık 2021, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, mesai bitiminde Aydınlılara kar sürprizi yaptı. Atatürk Kent Meydanı’na yağdırılan yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yeni yıl kutlaması kapsamında hazırlanan etkinlik Atatürk Kent Meydanı’nda saat 21.30’da DJ performansı eşliğinde devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen etkinliğe tüm Aydınlıları davet etti.

İHA

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