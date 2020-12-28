Yeni yılda dolunay güzelliği

Kısıtlamalar, yasaklar nedeniyle daha çok evde vakit geçirir olduk. Güzellik bakımlarında da ev tipi uygulamalar ağırlık kazandı. Evde saç boyama, doğal ev yapımı maskeler, daha az makyaj, spor giyime uygun nude renkler ve daha neler neler…

Evde yılbaşı!

Geldik yılın son haftasına… 30 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ile yılı sonlandırıyoruz. Yengeç burcu ev, yuva, aile temalarını vurgular. Yılbaşı gecesinde ülkece evdeyiz ve ailemizleyiz.

Ay dolunay fazında… Cilt ve vücut emilimi maksimumda… Aromaterapi banyoları, besleyici serum ve kremler, takviye edici gıdalar, sağlıklı besinler bu dönem çok faydalı olacaktır. Cilt, vücut, saç bakımları uygulamak yeni yıla taze ve canlı girmenizi sağlayacak.

31 Aralık’ta 21.58’de Ay Aslan burcuna geçiyor. İhtişamlı görünmek isteyeceğimiz bir gece olacak.

Evde olsak da kırmızı ruj harika hissettirebilir. Beyler için de güçlü bir parfüm aynı etkiyi yaratacaktır. Bu geceyi özel kılın, özel bir kıyafet, hoş bir makyaj ve bakımlı saçlar ile yeni yıl coşkusunu evde de yaşayabilirsiniz.

Mideye ve kiloya dikkat!

Bu hafta Yengeç burcundaki Dolunay’a doğru ilerliyoruz. Yılbaşı itibarıyla da 4 gün evde olacağız. Yeme içme temaları öncelikli olacak. Ancak bu hafta tükettiğimiz her şey en az iki katı etki gösterebilir. Yani yiyip içtiklerinizi ikiyle çarpın. Kilo getirisi de böyle olacaktır. Sadece kilo değil mideyi yoran etkileri de fazla olabilir. Tıbbi Astrolojide Yengeç mideyi yönetir, bu burçta oluşan dolunay dönemlerinde mide hassastır ve tüketilen gıdalardan fazlasıyla etkilenir.

Yeni yıla girdiğimiz saatlerde Ay Aslan burcunda olacak. Aslan medikal astrolojide kalbi yönetir. Dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz her şey mideyi olduğu kadar kalbi de yorabilir. Özellikle kalp ve damar rahatsızlıkları olanların çok daha fazla dikkat etmesini öneririm.

Yeni yıl ertesi

1 Ocak genelde yılbaşı akşamından kalanların tüketildiği keyif günüdür. Bu keyfi bozmayalım, ama aşırıya da kaçmayalım.

2 Ocak sabahı Aslan burcundaki Ay’ın Ay Düğümleri ile olumlu açısı var. Ateş elementinde gerçekleşen bu uyum diyete ve detoksa başlamayı destekleyecek. Kişisel sağlığımız ve güzelliğimiz için adımlar atmalı, yeni yıl kararlarını hayata geçirmeye başlamalıyız. Hazır Ay da küçülüyor, fazlalıklardan kurtulma vakti! Beslenmede sağlıklı gıdalar tercih etmek, zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı gibi faydalı yağları tüketmek, ek takviye edici gıdalarla vücudu dengelemek önerilir. Cilt bakımında peeling ve maske zamanı! Cildi ölü hücrelerden arındırıp yeni yıla taptaze bir giriş yapmak için 2 Ocak iyi bir başlangıç olabilir. Vücudu da ihmal etmeyelim. Vücut peelinglerini haftalık düzenli kullanmak bu yıl vücudunuza çok iyi gelecek. Ya saçlar? Uzun süredir evde uygulama yapıyor olabiliriz, yeni yılın ilk günleri kuaförünüzü ziyaret edip profesyonel bakımlar yaptırmanız saçlara doping etkisi yaratacaktır. Tabi kuaföre giderken maske ve hijyen kurallarını ihmal etmemek çok önemli!

Hepinize sağlıklı, mutlu, sevgi dolu bir Yeni Yıl diliyorum.

Bu yıl güzelleşelim, gençleşelim, tazelenelim!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.





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