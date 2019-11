Yeni yılda hayatın kokusu sizinle

Ambalajıyla da her tercihe hitap ediyor

Ardıç, bahçe gülü, hanımeli, incir, lavanta ve sığla’dan oluşan “Hayatın Kokusu” ile Selin anıları tazelemeye devam ediyor. Yeni yılın enerjisi ve coşkusunu yaşarken, geride bıraktığımız anılarımız “Hayatın Kokusu” ile her daim taze kalacak. Kökleri 1912 yılına uzanan Selin Kolonyası, kültürel koku mirasımızdaki eşsiz kokularla bizi buluşturuyor.Torosların 3767 metrelik zirvesini temsil eden Selin Ardıç 3767 ile ormanların zirvesindeki ferahlığa götürürken, yediveren güllerinden ilham aldığı Selin Bahçe Gülü 7 ile gülün ve yemyeşil yapraklarının yağmur sonrasındaki kokusunu yaşatıyor. Yazın habercisi hanımelinin kokusunun her akşam saat 19:00'da yaymasından esinlenen Selin Hanımeli 19:00 ile incir yaprağının bir elin parmaklarına benzeyen 5 ucundan ilham aldığı Selin İncir 5 de seride yer alan kokulardan. Selin Sığla ∞ kolonyası ise, Fethiye’de nesli tükenmekte olan sığla ağaçlarının kokusunu yaşatıyor. Selin, Doğa Koruma Merkezi ile gerçekleştirdiği projede Migros’tan satın alınan her Selin Sığla kolonyası için oluşturduğu ormana yeni fidanlar dikiyor.Kare, silindir, spreyli ve çantada kolay taşınabilir mini boy ambalajlarıyla satışta olan “Hayatın Kokusu” serisinde Selin silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik pump formatı ise Watsons’a özel raflarda yer alıyor.Selin kare kutu ambalaj fiyatı: 12.50 TLSelin silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TLSelin 100 ml’lik pump fiyatı: 9.90 TLSelin mini boy fiyatı: 1.50 TL