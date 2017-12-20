Yeni yılda ışıldayacaksınız
Etkileyici bakışlar, çekici dudaklar ve ışıl ışıl bir cilt… Büyük bir özenle hazırlanacağınız yılbaşı gecesi, güzellik rutininiz dışına çıkın ve göz alıcı olun
Kusursuz bir yılbaşı makyajının ilk adımı etkileyici bakışlar… Uzun süre kalıcılığı ve su geçirmemesi özellikleriyle öne çıkan AMC eyeliner gel, hem gözlerinizi ortaya çıkarıyor hem de dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. 29 farklı renk seçeneğine sahip olan serinin vazgeçilmez rengi ise siyah.
O2M Breathable Nail Enamel ile de tırnaklarınızın göz alıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmiş polimer yapısıyla tırnağa hava, su ve buhar geçişini engellemeyen bir yapıya sahip olan seride O2M, tırnak yüzeyinde nano gözenekler oluşturuyor ve bu gözenekler sayesinde geçiş sağlanıyor. Tırnakları sarartmayan ve ağır kimyasal barındırmaması özellikleriyle öne çıkan oje serisinin 100’ü aşkın rengi bulunuyor.
Inglot AMC Eyeliner Gel Fiyatı: 65 TL
Inglot HD Lip Tint Matte Fiyatı: 70 TL
Inglot O2M Breathable Nail Enamel Fiyatı: 55 TL (Parlak Bitişli) - 65 TL (Mat Bitişli)
Inglot Palet Fiyatları: 25 –130 TL
KIRMIZININ CAZİBESİYılbaşı makyajının olmazsa olmazı şüphesiz kırmızı ruj ve oje… Dudaklarınızı renklendirmek için kalıcılığıyla dikkat çeken Hd Lip Tint Matte serisinin kırmızı renkli rujunu tercih edebilirsiniz. Uzun bir gece için ideal olan ruj, kapatıcılığıyla dudaklarınıza ipeksi mat bir görünüm verirken, aynı zamanda içerdiği argan yağı sayesinde dudaklarınızda kuruluk hissi yaratmayacak.
O2M Breathable Nail Enamel ile de tırnaklarınızın göz alıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmiş polimer yapısıyla tırnağa hava, su ve buhar geçişini engellemeyen bir yapıya sahip olan seride O2M, tırnak yüzeyinde nano gözenekler oluşturuyor ve bu gözenekler sayesinde geçiş sağlanıyor. Tırnakları sarartmayan ve ağır kimyasal barındırmaması özellikleriyle öne çıkan oje serisinin 100’ü aşkın rengi bulunuyor.
KENDİ PALETİNİ SEÇInglot aynı zamanda geniş ve özgün palet seçeneği sunan Freedom System ile kendi paletinizi oluşturma özgürlüğü tanıyor. Böylelikle makyajınızda kullanacağınız renkleri bir araya getirmenize imkân tanıyor. Far, allık, kapatıcı, ruj, aydınlatıcı ve pudra için değişik palet seçenekleriyle Freedom System doğaya katkı, cüzdanlara da tasarruf sağlıyor.
Inglot AMC Eyeliner Gel Fiyatı: 65 TL
Inglot HD Lip Tint Matte Fiyatı: 70 TL
Inglot O2M Breathable Nail Enamel Fiyatı: 55 TL (Parlak Bitişli) - 65 TL (Mat Bitişli)
Inglot Palet Fiyatları: 25 –130 TL