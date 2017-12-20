Yeni yılda ışıldayacaksınız

KIRMIZININ CAZİBESİ

KENDİ PALETİNİ SEÇ

Kusursuz bir yılbaşı makyajının ilk adımı etkileyici bakışlar… Uzun süre kalıcılığı ve su geçirmemesi özellikleriyle öne çıkan AMC eyeliner gel, hem gözlerinizi ortaya çıkarıyor hem de dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. 29 farklı renk seçeneğine sahip olan serinin vazgeçilmez rengi ise siyah.Yılbaşı makyajının olmazsa olmazı şüphesiz kırmızı ruj ve oje… Dudaklarınızı renklendirmek için kalıcılığıyla dikkat çeken Hd Lip Tint Matte serisinin kırmızı renkli rujunu tercih edebilirsiniz. Uzun bir gece için ideal olan ruj, kapatıcılığıyla dudaklarınıza ipeksi mat bir görünüm verirken, aynı zamanda içerdiği argan yağı sayesinde dudaklarınızda kuruluk hissi yaratmayacak.O2M Breathable Nail Enamel ile de tırnaklarınızın göz alıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmiş polimer yapısıyla tırnağa hava, su ve buhar geçişini engellemeyen bir yapıya sahip olan seride O2M, tırnak yüzeyinde nano gözenekler oluşturuyor ve bu gözenekler sayesinde geçiş sağlanıyor. Tırnakları sarartmayan ve ağır kimyasal barındırmaması özellikleriyle öne çıkan oje serisinin 100’ü aşkın rengi bulunuyor.Inglot aynı zamanda geniş ve özgün palet seçeneği sunan Freedom System ile kendi paletinizi oluşturma özgürlüğü tanıyor. Böylelikle makyajınızda kullanacağınız renkleri bir araya getirmenize imkân tanıyor. Far, allık, kapatıcı, ruj, aydınlatıcı ve pudra için değişik palet seçenekleriyle Freedom System doğaya katkı, cüzdanlara da tasarruf sağlıyor.65 TL70 TL55 TL (Parlak Bitişli) - 65 TL (Mat Bitişli)25 –130 TL