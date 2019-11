Yeni yılda kendi saatinizi tasarlayın

KENDİ İMZANI TAŞIYAN SAATİNİ OLUŞTUR



Swatch X You yılbaşı özel kutusu: 430 TL

Yeni yılda sevdiklerine yaratıcı bir hediye vermek isteyenler için Swatch, Swatch X You serisinin yılbası özel versiyonunu sunuyor.Bu özel kutuda sevdiklerinizin kendi saatini tasarlaması için tüm görekli ögeler, yılbası ışıltısıyla bulusuyor. İster farklı saat kombinasyonlarını bir arada sunan bu özel kutuyu satın alabilir, ister sevdikleriniz için kendi tasarlayacağınız yılbaşı saatini mağazalarda oluşturabilirsiniz.Kendi imzanı taşıyan saatini beş basit adımda, ister online istersen de mağazalarda oluşturabilirsin. Önceden tasarlanmış saat kasaları, kayışlar, halkalar ve iğnelerle bu tasarım süreci hızlanıyor. Kendi Swatch’unu yaratmak için öncelikle Gent ya da New Gent olarak iki farklı boyutta bulunan kasalardan birini seçiyorsun. Ardından üst kayışı ve alt kayışı seçiyorsun. Bu kayışlar rengarenk çizgiliden, keskin mint yeşiline kadar herkesin zevkine uyabilecek renklerde mevcut. Son olarak tasarımını seçeceğin bir saat çerçevesiyle tamamlıyorsun. Eğer saatini biraz daha kişiselleştirmek istersen taç veya doğum günü pastası, kanatlı kalp ve alyans görseli bulunan ekstra köprüler ekleyebilirsin. Bu eklentilerle birlikte, Swatch X Me mükemmel bir kişiselleştirilmiş hediye haline geliyor.Ayrıcahashtagiyle tasarımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak tasarımlarının dünya çapında lansmanını gerçekleştirebilirsin. Kendi tarzını göstermek hiçbir zaman Swatch X You ile olduğu kadar kolay olmadı.