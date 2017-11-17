Yeni yılda kendinize güzellik hediye edin
Yeni yıla girerken yenilenmek ve şımarmak iki temek istek…. Sevdiklerinize yeni yılda bakım ürünleri hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz…
Yeni yılda çarpıcı bir güzellik elde etmenin ilk aşaması derinlemesine temizlenmiş bir cilt! Sensibio H2O Misel Solüsyon eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile suya dayanıklı makyaj dâhil tüm makyajı, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor.
Ürün miktarı: 500 ml
Tavsiye edilen satış fiyatı: 89,50 TL
Kusursuz ellerin sırrı: Atoderm Hand&Nail Cream
Atoderm Hand&Nail Cream hem el hem de tırnaklar için benzersiz bir bakım sunuyor… Ayrıca formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek sağlıyor. Atoderm Hand&Nail Cream, aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini artırıyor.
Ürün miktarı : 50 ml
Fiyatı : 44,50 ₺
Dudakların koruyucu kalkanı: Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm
Soğuk havalarda, dış etkenlerden oldukça etkilenen dudakların kurtarıcısı Bioderma Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm oluyor.
İhtiyaç duyulan sıklıkta kullanıma uygun olan Atoderm Lip Stick, pratik kullanımıyla çantaların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. İçeriğindeki shea yağı ve vazelin sayesinde dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, dudaklardaki nemsizliği gideriyor.
Atoderm Balm ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.
Atoderm Lip Stick 4 gr Fiyat: 44,50 TL
Atoderm Lip Balm 15 ml Fiyat: 42,50 TL
Ürün miktarı: 500 ml
Tavsiye edilen satış fiyatı: 89,50 TL
Kusursuz ellerin sırrı: Atoderm Hand&Nail Cream
Atoderm Hand&Nail Cream hem el hem de tırnaklar için benzersiz bir bakım sunuyor… Ayrıca formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek sağlıyor. Atoderm Hand&Nail Cream, aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini artırıyor.
Ürün miktarı : 50 ml
Fiyatı : 44,50 ₺
Dudakların koruyucu kalkanı: Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm
Soğuk havalarda, dış etkenlerden oldukça etkilenen dudakların kurtarıcısı Bioderma Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm oluyor.
İhtiyaç duyulan sıklıkta kullanıma uygun olan Atoderm Lip Stick, pratik kullanımıyla çantaların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. İçeriğindeki shea yağı ve vazelin sayesinde dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, dudaklardaki nemsizliği gideriyor.
Atoderm Balm ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.
Atoderm Lip Stick 4 gr Fiyat: 44,50 TL
Atoderm Lip Balm 15 ml Fiyat: 42,50 TL