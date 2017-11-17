Yeni yılda kendinize güzellik hediye edin

Yeni yılda çarpıcı bir güzellik elde etmenin ilk aşaması derinlemesine temizlenmiş bir cilt!eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile suya dayanıklı makyaj dâhil tüm makyajı, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor.500 ml89,50 TLAyrıca formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek sağlıyor., aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini artırıyor.50 ml44,50 ₺İhtiyaç duyulan sıklıkta kullanıma uygun olan, pratik kullanımıyla çantaların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. İçeriğindeki shea yağı ve vazelin sayesinde dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, dudaklardaki nemsizliği gideriyor.ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.44,50 TL42,50 TL