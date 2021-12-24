Yeni yılı kitapla kutlayın

32 MİLYON KELİME FARKI

Bilimsel araştırmalar, Türkiye’de yüksek sosyoekonomik düzeye sahip ailelerde yetişen çocukların 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon kelime, düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocukların da sadece 13 milyon kelime duyduklarını gösteriyor.

Bu 32 milyonluk fark; bireylerin hayatını, ekonomiyi ve toplumsal yapıyı etkiliyor. Bu farkın ancak çocukları erken yaşlarda kitaplarla tanıştırarak kapatabileceğine inanan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 2016 yılında Okuyan Bir Gelecek projesini başlatmış, salgın nedeniyle de 23 Nisan’da dijital platforma taşımıştı.

HEDEF 100 BİN ÇOCUK

Proje, kitabı olmayan çocukları kitaplarla buluşturmayı amaçlıyor. 23 Nisan’dan bu yana proje için pek çok ünlü oyuncu kitap okudu, bağışlarla 7 bin çocuğa ve ailelerine içinde hikaye kitaplarının yanı sıra, boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerin de bulunduğu kitap setleri ulaştırıldı.

AÇEV, proje ile 100 bin çocuğu kitap sahibi yapmayı hedefliyor. Ünlü isimlerin kitap okuma videolarının da yer aldığı Okuyan Bir Gelecek platformuna (https://okuyanbirgelecek.org) destek vermek is

YILLIK BÜYÜMEYE KATKI

Türkiye’de 5 yaşındaki çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az kitap olduğunu ve çoğunun hiç kitabı olmadığını söyleyen AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Temel okuryazarlık becerileri gelişen çocuk nüfusundaki yüzde 10’luk bir artış, o ülkenin yıllık büyüme oranında yüzde 0.3’lük bir artışa denk geliyor.

Gelin, Okuyan Bir Gelecek’i birlikte toplumsal bir seferberliğe dönüştürelim ve kitabı olmayan çocuk kalmaması için bu yılbaşında Okuyan Bir Gelecek’e bağış yapıp sevdiklerimize çocukların mutluluğunu hediye edelim” dedi.