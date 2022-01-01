Türkiye Yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu!

Yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu!

Türkiye

Yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu!

Adıyaman'da 2022 yılının ilk bebeği 2 kilo 900 gram ile dünyaya gelen Elif Neva oldu.

01 Ocak 2022, Cumartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. 2022 yılının ilk bebeği Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu. Elif Neva 2 kilo 900 gram ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

İHA

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