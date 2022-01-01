Yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. 2022 yılının ilk bebeği Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu. Elif Neva 2 kilo 900 gram ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

İHA