Yeni yılın ilk sinema savaşı

Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ 31 Ocak’ta vizyona giriyor. Bu iddialı filmle aynı gün gösterilmeye başlayacak diğer bir yapım ise ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’. 2011’de çekilen ilk filmde Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin başroldeydi. 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan yeni yapımda ise Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz var. Zuhal Olcay ve Erkan Can gibi usta isimler de cabası.

Eltiler çekişiyor

Bu romantik filme karşı ‘Eltilerin Savaşı’ bir kahkaha tufanı vaat ediyor. Sosyal medya düşkünü Sultan (Gupse Özay) ve eltisi Gizem’in (Merve Dizdar) evlilik anlayışları, yaşadıkları ilginç olaylar Selim (Ferit Aktuğ) ve Fatih’i (Uraz Kaygılaroğlu) tuhaf bir şekilde etkileyecek. Ve bunlar eğlenceli bir dille ele alınıyor. İki elti beyaz perdede rekabete kendini kaptırırken, gişede iki filmin çekişmesine sahne olacak.



