Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında merak edilenler

New Line Cinema ve Warner Bros., Lord of the Rings: The War of the Rohirrim isimli yeni bir proje için kollarını sıvadıklarını açıklamıştı. Üçlemenin ikinci filmi İki Kule'de (The Two Towers) Rohan Krallığı ve Rohirrim olarak adlandırılan Rohan halkı geniş biçimde işlenmişti. Orta Dünya'da Rohanlılar at binme kabiliyetleri ve savaşçı özellikleriyle biliniyor. Önceki filmlerle bağlantı kurmayı amaçladığı söylenen animede Miğfer Dibi'nin geçmişine de ışık tutulacağı belirtiliyor. Peki filme ismini verecek Rohirrim Savaşı ne zaman gerçekleşmişti ve kimler karşı karşıya gelmişti?

Independent Türkçe'nin haberine göre Rohan halkı Rhovanion ya da Yaban Topraklar olarak bilinen bölgede yaşayan Kuzeylilerin soyundan geliyor. Özgür insanlardan oluşan bu grup Morgoth'a karşı verilen savaşta tarafsız kalmıştı.

Her ne kadar tarafsızlıklarıyla bilinseler de Gondor Krallığı'yla güçlü bir ittifak kurmuşlar ve bu dostluk Orta Dünya'nın Üçüncü Çağı'nda sıkı bir testten geçmişti.

Gondor, Balchoth diye adlandırılan bir grup Doğulunun saldırısına uğramıştı, bunlar geleneksel olarak Morgoth ve Sauron'la işbirliği yapmalarıyla tanınıyor. Kuzeyliler söz konusu saldırının hedefinde olmasa da Kral Eorl, Gondor'un düşüşünün insanlar için iyi olmayacağı nedeniyle yardım çağrısına yanıt vermişti.

Cesaretlerinin karşılığında Rhovanion halkı geniş yeşil arazi Calenardhon arazisiyle ödüllendirilmişti. Rohan Krallığı da bu arazide kurulmuştu.

Rohirrim Savaşı'ysa 200 yıldan fazla bir süre sonra Helm Hammerhand'in hükümdarlığı sırasında gerçekleşmişti. Eorl'dan sonra 7 kral Rohan'ı 2545'ten 2741'e kadar başarılı biçimde yönetmiş ve bu noktada Hammerhand tahta çıkmıştı.

FARKLI HİKAYELERİ KONU ALACAK

Hammerhand'in hükümdarlığı 2759'da sona ermişti. Bu, Bilbo Baggins'in akıl almaz olaylara yol açacak doğum günü partisinden yaklaşık 250 yıl öncesinde gerçekleşmişti. Bu da Hammerland'in hükümdarlığında geçecek yeni filmin hayranların aşina olduğu içeriklerden farklı hikayeleri takip edeceğine işaret ediyor.

Söz konusu savaşta Rohanlılarla, Rohan yakınındaki Dunland'de yaşayan Dunlendingler karşı karşıya gelmişti. Calenardhon'un zengin topraklarının Rohanlılara verilmesi husumetin temeliydi.

Ancak bu öfkeyi harlayan, tahtı ele geçirmek isteyen Rohan lordu Freca'nın oğlu Wulf'u Hammerhand'in kızıyla evlendirmek istemesiydi. Hammerhand buna şiddetle karşı çıkınca eski nefretler de yeniden körüklenmişti.

Tolkien'in eserlerinde Rohan'ın geçmişine dair pek çok başka detay bulmak mümkün ancak Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heyecanlandıran yeni yapım temel olarak bu olaylar çevresinde şekillenecek.