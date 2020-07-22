Yeni Zelanda, ortaya çıkan aşk skandalıyla çalkalanıyor. Başbakanı Jacinda Ardern, bakanlık çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Göçmen Bakanı Iain Lees Galloway’ı görevden aldı.

Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Lees Galloway ile gerçekleştirdiği görüşmede personeliyle ilişkisi olduğu iddialarını kabul eden Galloway'ın görevden alındığını kaydetti.

Bakan hakkındaki personeliyle ilişkisi olduğu yönündeki bilgilendirmenin Yeni Zelanda'da ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins tarafından elektronik posta yoluyla kendisine ulaştığını belirten Başbakan Ardern, "Bakanla oturdum, ona bir dizi soru ve iddiayı sordum. Daha önce ofisinde ve bakanlığa bağlı ajanslardan birinde çalışan kişiyle anlaşmalı bir ilişkinin gerçekleştiğini doğruladı." ifadelerini kullandı.



