Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Arden, corona virüs salgını nedeniyle bir aylık karantinanın başladığını duyurdu. Ancak Türkiye'de de olduğu gibi vatandaşlar süpermarket ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor. Yeni Zelanda'nın cinsel ilişki oyuncakları pazarında en büyük paya sahip Adult Toy Megastore firması, satışların üçe katlandığını ve Yeni Zelandalıların cinsel hayatlarına renk katacak oyuncakları stoklamaya başladığını duyurdu. İngiliz The Guardian'a konuşan şirket sözcüsü Emily Writes, "Çok fazla başlangıç seviyesi oyuncak satıyoruz. Bütün başlangıç seviyesi serilerimiz çok popüler" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar tavsiye ediyor

Avustralya ve İngiltere'de de pazar payına sahip şirket, iki ülkede restorant ve barların kapatılma kararının alındığı 21 ve 22 Mart tarihlerinde satışlarla büyük bir artış görüldüğünü kaydetti. Karantinanın tam bir libido düşmanı olduğunu belirten ilişki yazarı Tracey Cox, çiftlerin daha sakin bir karantina süreci geçirmeleri için cinsel ilişki oyuncaklarını denemelerini tavsiye ediyor.

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