CNN'in haberine göre, avukatı Anselm Williams, 44 yaşındaki Philip Neville Arps'ın, kendisine yöneltilen sakıncalı materyal dağıtma suçlamalarını kabul ettiğini ve Christchurch Bölge Mahkemesi tarafından 21 ay hapse mahkum edildiğini kaydetti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Arps, 15 Mart'ta terörist Brenton Tarrant'ın canlı yayınladığı görüntülerin kopyalarını terör saldırılarının hemen ardından yaklaşık 30 kişiye gönderdi.

Haberde, Yargıç Stephen O'Driscoll'un duruşmada Arps'a video hakkındaki görüşünü sorması üzerine "müthiş" ifadesini kullandığı bildirildi.

Yargıç O'Driscoll, Arps'ın, görüntüleri paylaşarak "toplu katliamı övdüğünü ve teşvik ettiğini", bunu yaparken de Müslüman topluma karşı pişmanlık duymadığını söyledi.

Yeni Zelanda'nın film ve edebiyat eserlerini sınıflandıran ofisi, Christchurch'deki iki camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin görüntüleri sakıncalı olarak nitelendirmiş ve bunları bulundurmanın veya yaymanın suç teşkil ettiğini açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, sakıncalı materyali yaymaya 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

AA