İddiaya göre terör örgütü DEAŞ'tan etkilenen ve bir süredir polisin gözetiminde olan 'şiddet yanlısı bir aşırılıkçı', Auckland'da bir süpermarkete daldı. Görgü tanıklarının "kontrolden çıkmış bir öfkeyle" saldırıda bulunduğunu aktardığı adam, en az altı kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Bir diğer görgü tanığı, polisin saldırgana teslim olmasını söylediğini ancak saldırgan reddedince beş el silah sesi duyulduğunu aktardı.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Altı kişi Cuma öğleden sonra Yeni Zelanda'nın kuzey adasındaki hastanelerde yaşam savaşı verirken, bıçaklı adam New Lynn'deki Countdown süpermarkette öldü. Boyun ve göğüs yaraları olan üç kurbanın durumunun 'kritik' olduğu açıklandı.

Durumu kritik olan üç kurban, durumu ağır dördüncü bir kişiyle birlikte Auckland City hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralı olanlardan biri Waitakere Hastanesi'ne, diğeri ise Middlemore Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurbanlardan ikisi acil ameliyata alındı.

POLİS YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Yeni Zelanda Polis Komiseri Coster, saldırganın yalnız hareket ettiğini ve çevredeki vatandaşlar için riskli bir durum kalmadığını açıkladı.

SALDIRGAN SRİ LANKA UYRUKLU

Başbakan Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, Sri Lanka uyruklu saldırganın 2016'dan beri terör izleme listesinde olan bir aşırılıkçı olduğunu açıkladı.

Ardern, yaptığı açıklamada "Bugün olanlar aşağılık, nefret dolu ve yanlıştı" dedi ve ekledi: "Saldırı, bir inanç veya din tarafından değil, bir birey tarafından yapıldı. Burada desteklenmeyen şiddet içeren ve DEAŞ'tan ilham alan ideolojinin pençesine düşmüştü."

60 SANİYEDE ÖLDÜRDÜLER

Bir gözetleme ekibi ve özel taktik grubu, adamı sürekli izliyordu ve sivil giyimli memurlar, yerel saatle Cuma öğleden sonra gerçekleştirdiği saldırısını başlattığında 60 saniye içinde müdahale etmeyi başardı.

Rastgele saldırının rahatsız edici görüntüleri sosyal medyada olarak paylaşıldı ve en az 10 polis birimi çevredeki sokakları sararken müşterilerin güvenliğe koştuğunu gösterdi.

BIÇAĞI SÜPERMARKETTEN ALMIŞ

Adamın saldırıda kullandığı bıçağı, mağazanın içinden aldığı ortaya çıktı. Ardern, "Bu kategoriye giren çok fazla insan yok. Ulusal güvenlik teşkilatlarımız tarafından biliniyordu, endişe uyandırıyordu ve sürekli izleniyordu." ifadelerini kullandı. (Milliyet)