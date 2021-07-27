Kültür & Sanat Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırısını anlatan film tepkiler üzerine durduruldu

Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırısını anlatan film tepkiler üzerine durduruldu

Kültür & Sanat

Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırısını anlatan film tepkiler üzerine durduruldu

2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını konu alan They Are Us filmi, senaryosunun izinsiz biçimde dağıtılmasının ardından durduruldu.

27 Temmuz 2021, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'nin haberine göre; Christchurch saldırısını anlatan They Are Us'ın yönetmeni Andrew Niccol, yazımında kendisinin de yer aldığı senaryonun duyarsız bulunması nedeniyle yapıma ara verildiğini açıkladı. Niccol, filmin yapımının Yeni Zelanda'nın Müslüman topluluğuyla tam istişare gerçekleştirilene kadar bekletileceğini söyledi. 57 yaşındaki oyuncu "They Are Us'ın senaryo taslağının yanlış biçimde dağıtılmasından ötürü saldırının kurbanlarının ailelerine verilen acı nedeniyle derinden üzüntü duyuyorum. Senaryo tamamlanmış değil ve senaryonun Müslüman toplumunun saldırıdan etkilenen üyeleriyle bu kadar erken bir aşamada paylaşılması asla amaçlanmamıştı" dedi.

Niccol izinsiz biçimde paylaşılan metnin filme finansör bulmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Yönetmen, metnin muhtemel finansörlere gizlilik içinde verildiğini ve senaryonun nihai versiyonu olmadığının belirtildiğini ekledi.

METİNDEKİ DETAYLAR RAHATSIZ ETTİ

The Guardian'ın haberinde kardeşi Hüseyin'in saldırıda hayatını kaybettiği Aya Al-Umari'nin taslak metinde yer alan detaylar nedeniyle rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Filmin yapım aşamasının durdurulması için düzenlenen imza kampanyası halihazırda yaklaşık 75 bin imza topladı. Yapımcı Philippa Campbell tepkilerin ardından projeden çekilmişti.

Saldırıdan sonra Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yaptığı konuşmadan ilham alan filmin isminin They Are Us olması ve Rose Byrne'ın Ardern'i canlandırması planlanıyor. Saldırıda 51 Müslüman hayatını kaybetmişti.


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