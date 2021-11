Yeni Zorro geliyor! Bu kez hacker olacak

Beyazperde'nin haberine göre, yönetmen Alex Rivera, sevilen kahraman Zorro'yu yeniden yorumlamaya hazırlanıyor. 1920'lerden itibaren defalarca sinemaya uyarlanan maskeli intikamcı Zorro, bu kez bir bilim kurgu filminde karşımıza çıkacak. Rivera'nın Sobini Films için yöneteceği proje, Oscar de la Vega'yı ''z0rr0'' takma adıyla tanınan genç bir hacker olarak ele alacak. Film, genç ve gizemli hacker'ın, annesinin ölümüne sebep olan gizli bir hükümet birimine karşı savaşırken yalnızca kendi ailesini değil bütün dünyayı tehdit eden yüksek teknolojili bir komployu keşfetmesini anlatacak.

"HEYECAN DUYUYORUM"

Alex Rivera, Deadline'a verdiği röportajda ''Gerçek dünyadaki sorunları tür üzerinden ele alan filmlere her zaman ilgi duymuşumdur. Bu proje, orijinal maskeli intikamcı Zorro'yu günümüzün sınır savaşlarına, göçmen ailelerin yüksek teknolojili gözetleme ve hükümet kontrolü rejimleriyle karşı karşıya geldiği bir çatışmaya bağlamak için bir fırsat. 'Zorro 2.0' görsel olarak yükseltilmiş, sosyal temelli, bilim kurgu sineması olacak ve bu bakışı ekrana getirmek için Sobini ile çalışmaktan heyecan duyuyorum.'' dedi.

BAŞROL HENÜZ BİLİNMİYOR

Zorro karakteri daha önce defalarca sinemaya uyarlansa da 1998 yapımı The Mask of Zorro ve 2005 yapımı The Legend of Zorro'da ona son olarak hayat veren Antonio Banderas ile hafızalara kazındı. Zorro'ya yeni bir yorum getiren bu filmde kimin oynayacağı henüz bilinmiyor.