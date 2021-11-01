Yeniay, yeni döngü

5 Kasım Cuma günü gece yarısına geçişten hemen sonra saatler 00.14’ü gösterirken Akrep burcunun 12. derecesinde Ay ve Güneş birbirine kavuşacak ve yeniayı meydana getirecekler. Bir su elementi olan Akrep burcu en sezgisel burçlardan biridir. Dolayısıyla bu yeniayın duygularımıza ve sezgilerimize ekstra bir hassaslık getirmesini beklememiz doğru olur. 6. hissimiz son raddede çalışabilir. Bu yeniay aynı zamanda beklenmedik, ani gelişebilecek olaylara da gebe çünkü karşıtlığın diğer tarafında Uranüs gezegeni var. Uranüs’ün varlığı son dakikada gelişebilecek plan değişikliklerine karşı hazırlıklı olmamızı tavsiye eder nitelikte. Duygularımız ve kişiliğimiz üzerine getireceği özgürlük ve isyan hissini de yabana atmayalım! Bu sebeple eğer yapmamız gereken önemli konuşma veya başlangıçlarımız varsa 1-2 gün beklemekte fayda olduğunu belirtelim. Ani çıkışlar planlarımızı istemediğimiz yöne çekip bizi zor durumda bırakabilir.

SEZGİSEL İLETİŞİM

Yeniayın hemen ertesi günü 6 Kasım Cumartesi Merkür’de Akrep burcu transitine başlayarak bu burçta oluşan gezegen toplaşmasına katılacak. Ay birkaç saat daha Akrep burcunda seyrederken, Güneş ve Mars ile birlikte 4 gezegen Akrep vurgusunu arttıracak.

Merkür Akrep burcunda iletişim konularında biraz önce bahsettiğim sezgisel hassaslığımızı arttırarak ve olaylara daha derin bir düşünceyle yaklaşmamıza destek olacaktır. Karşımızdaki kişinin niyetini bir nevi okuyabiliriz, hissedebiliriz. Ayrıca araştırma yapmamız gereken konular, çalışmalar varsa bu dönemde yapmamız faydalı olabilir. Olayların bilinmeyen yüzünü araştırmak, derine inmek Akrep burcunun sağlayacağı desteklerden.

CİDDİ İLİŞKİLER ZAMANI

6 Kasım günü bir başka gezegen daha burç değiştirip yeni transitine başlıyor. İlişkiler gezegeni Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesiyle ikili ilişkilerde ciddileşiyoruz. Niyetimiz ve duruşumuzla gerçekçi, ayakları yere sağlam basan ilişkilere yönelmeye başlayacağız. Mevcut ilişkimizde, geleceğe yönelik planlarımızda beraberliği bir üst seviyeye çıkarmak içgüdüsü hâkim olacak. Yeni başlayan birliktelikler ise yola niyetlerin ilk elden açıklanmasıyla çıkacak. Geleneksel aile yapısı ilişkilerimize bakış açımızda temel olacak. Kendimizden yaşça büyük veya daha olgun kişilere yaklaşmamız da söz konusu olabilir.

Son olarak, Akrep burcuna geçen Merkür’ün ve Oğlak burcuna geçen Venüs’e yapacağı olumlu altmışlık açı bu hafta ilişkilerimizde iletişim konusunda destek sağlayacaktır. Merkür’ün Akrep burcunda sezgiselliğimizi arttıracağından bahsetmiştik. Bu sezgisellik duygularımızı dile getirmemizde, kendimizi ifade etmemizde yardımcı olacaktır. Eğer ciddiysek sevdiğimize açılmak için veya ilişkimizi bir üst boyuta taşımak için bugünü güzel bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. İçimizden geçenleri, duygularımızı kelimelere dökmek konusunda destek alıyoruz!

Yeni bir hafta, yeni bir ay başlıyor üstelik Akrep yeniayıyla. Ve iki kişisel gezegenin burç değiştirmesini deneyimleyeceğiz. Güzelliklerle geçmesi dileklerimle…