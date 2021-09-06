Yeniayda şifaya açık olalım





Öncü ve değişken burçlar daha çok etkileniyor

Öncü burçların 24. derecesinde gerçekleşecek Venüs-Plüton karesi süresince Plüton Mars'tan uyumlu açı alıyor ve karenin etkisi güçleniyor. Jüpiter'in Venüs ile uyumlu açısı da etkinin daha da artmasına neden oluyor. Venüs-Plüton sert açıları deri, kan şekeri, hormon sorunları ile kendini gösterir. Öncü burçların son derecelerinde Güneş'i, Ay'ı, Yükselen'i ya da gezegenleri olanlar sert açı etkilerini daha fazla hissedebilirler. Güneş, Ay ve Yükselen sağlık konularında en önemli göstergeler. Öncü burçların son derecelerinde Güneş'i olanlarda hücre düzeyinde sorunlar, şişlikler, mutasyon nedenli sorunlar, Ay'ı olanlarda sindirim ve üreme sistemi, meme sorunları, gebelik ve emzirme ile ilgili sorunlar, Yükselen'i olanlarda genetik hastalıkların bu dönemde ortaya çıkması ek olarak görülebilir.

Başak burcunun son derecelerinde seyreden Mars, Plüton'a uyumlu açı yaparak Venüs-Plüton karesinin etkilerini değişken burçlara taşıyor. Öncü burçlar kadar olmasa da, değişken burçlar da sert açının etkilerini daha fazla hissedebilirler. Değişken burçların son derecelerinde göstergesi olanlarda ek olarak ateşli hastalıklar, sindirim sistemi sorunları, kas zedelenmeleri, kramplar, üreme sistemi enfeksiyonları görülebilir.

Sürprizlere hazır olalım

Başak burcunun 14. derecesinde gerçekleşecek yeniay Uranüs ile uyumlu açı yapıyor, farkındalık, aydınlanma, umulmadık gelişmeler ve iyileşmelere işaret ediyor. Uranüs sinirlerin birbirlerini kimyasal yolla etkilemesi, beden aktivitelerinde uyumun sağlanması, hücre düzeyinde enerji gerektiren aktif taşıma mekanizmasının işlemesi ile ilişkili görülür. Yeniay ile uyumlu açısı hücre düzeyinde de, tüm beden düzeyinde de hızlı iyileşmeye, yenilenmeye işaret ediyor. Özellikle nabız ile ilgili olmak üzere, kalp, sırt, mide, gebelik ve emzirme ile ilişkili tedavilerde başarı şansı yükseliyor.

Uranüs'ün müjdeli etkileri yüksek frekanslara uyumlu kişilerde çok daha belirgin hissedilecek. Olumsuz düşünceler, kin, nefret, kıskançlık düşük frekanslarda kalmamıza neden olurken, olumlu düşünmek, cömertlik, merhamet, bağışlamak ve sevmek titreşim frekansımızı yükseltir. Bu dönemde yapacağımız ruhsal çalışmalar, meditasyonlar, affetme çalışmaları frekansımızı yükselterek şifa bulmamızı da çabuklaştıracak. İnanmak ve güvenmek, gülümsemek, teşekkür etmek, şükretmek, resim yapmak, müzikle uğraşmak, oyun oynamak, doğada yapacağımız yürüyüşler, doğal gıdalarla beslenmek ve su içmek de titreşim frekansımızı yükseltmemize yardımcı olacak.

"Yola çıkınca her sabah,

Bulutlara selam ver.

Taşlara, kuşlara,

Atlara, otlara

İnsanlara selam ver.

Ne görürsen selam ver.

Sonra çıkarıp cebinden aynanı

Bir selam da kendine ver.

Hatırın kalmasın el gün yanında

Bu dünyada sen de varsın!

Üleştir dostluğunu varlığınla,

Bir kısmı seni de sarsın..."

Üstün DÖKMEN, Selam Ver

Çevresel faktörlere dikkat

Başak burcunun 14. derecesinde gerçekleşecek yeniay çevre kaynaklı sorunlara, hassasiyetlere, alerjilere dikkat çekiyor. Hafta sonunda Güneş-Neptün karşıtlığının etkisi de devreye girerek çevresel faktörlere karşı hassasiyetimizi arttıracak. Göz, akciğer problemleri, astım benzeri sorunlar kötü çevresel koşullar nedeniyle tetiklenebilir. Temiz görünmeyen ortamlardan kaçınmaya çalışalım. Duman, sis, toz, kimyasal maddelere, mikrop bulaşmasına karşı daha dikkatli olalım. Uygunsuz çevre koşulları, aşırı yorulma titreşim frekansımızın da düşmesine neden olabilir. Özellikle yeniay döneminde aşırı yorulmamaya, uyku-yemek düzenimizi olabildiğince aksatmamaya dikkat edelim.

Yeniay haritasında Neptün Hades-Admetos orta noktasında olduğundan kronik hastalıklar tetiklenebilir. İlaçlarımıza, diyetimize, uygulayageldiğimiz önlemlere kesintisiz devam etmek, tansiyonumuzu, kan şekeri düzeylerimizi arada bir kontrol etmek yerinde olacak. Satürn-Uranüs orta noktasına düşen Mars sakarlıklar, kazalar, ani ameliyatlar konusunda uyarıyor. Enerjimizi yüksek tutmanın, olumlu tavrımızı koruyarak aceleden, telaştan kaçınmanın birçok kazanın önüne geçebileceğini unutmayalım!

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...