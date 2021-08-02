Yeniayın ödülü büyük olacak

Düşüncelerimizde çiçekler açsın

Haftanın ilk gününe girer girmez Merkür-Satürn karşıtlığı ve sabah saatlerinde Güneş-Satürn karşıtlığı kesinleşecek; gergin, durgun ve enerjisiz hissedebiliriz. Merkür zihinle, düşüncelerle ilişkili görüldüğünden Satürn ile sert açılarında olumsuz düşüncelere, depresyona, gerginliğe kolay kapılabiliriz. Planladığımız gibi konuşamayabilir, yazamayabiliriz. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Duyma-konuşma sorunları, sinir sistemi ve solunum sistemi ile ilgili baskılanmalar, eklem ve diş sorunları önümüze gelebilir.

İyi tarafından bakarsak kararlılık ve sebat göstergesi Satürn hayatımıza, açı yapacağı Merkür ve Güneş ile ilişkili konulara azim ve sabır katabilir, detaylara daha fazla dikkat edebiliriz. Sert açılar iyi sonuçlar getirebilse de, her zamankinden daha fazla çabalamamız, başka bir deyişle aktif çaba göstermemiz gerekebilir. Satürn'ün sebat, sıkı çalışma, düzen gibi olumlu yönlerini kullanmaya çalışalım. Aklımızdan geçen olumsuz düşünceleri fark edip, yakalayıp, yerine olumlu düşünceler koyalım.

Çakralarımızı destekleyelim

Hepimizin içinde bulunduğu bir enerji alanı var, buna enerji bedenimiz de diyebiliriz. Çakralarımız, yani enerji kanallarımız enerjileri yoğunlaştırarak enerji bedenimize girmesini ve tabii ki çıkmasını sağlar. Büyük küçük birçok enerji kanalı ile donanmış durumdayız. Bunlardan 7 tanesi ana enerji kanalıdır; onlar tıkandığında, çalışmadığında küçük enerji kanalları da, fizik bedenimiz de etkilenir, aksaklıklar, hastalıklar olarak ortaya çıkmaya başlar. İşte Merkür bu enerji kanallarından boğaz çakramızı yönetir ve sindirimden sorumlu solar çakramız ile de ilişkilidir.

Merkür'ün hafta ortasında da Uranüs ile kare açısı kesinleşecek ve Güneş'ten henüz yeterince uzaklaşamadığından yanık durumda. Sinirlilik, denge sorunları, sakarlıklar, sinirlerin aşırı uyarılması, sindirim ve solunum sistemi kasılmaları her zamankinden daha fazla gündeme gelebilir. Çay-kahve benzeri uyarıcı içecekleri aşırı tüketmekten, televizyon ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman harcamaktan kaçınalım. Enerji kanallarımız da etkileneceğinden çakra çalışmaları hem fizik bedenimizi, hem enerji bedenimizi destekleyecek.

Boğaz çakramız için hangi avucumuz daha sıcaksa gırtlağımızın üzerine koyarak "kendimi özgürce ifade ediyorum" olumlamasını her gün birkaç dakika boyunca yapalım, çakramızın açıldığını, temizlendiğini imgeleyerek nefesimizi gırtlağımızdan alıp verelim. Çok daha özgür, çok daha olumlu hissedeceğiz. Boğaz çakrası açık mavi renk ile beslendiğinden hava açıkken gökyüzünü seyretmek ya da denize bakmak da çalışmasını destekler. Merkür'ün de ilişkili görüldüğü solar çakramızın ana yöneticisi Güneş'tir aslında ve bu hafta başında Güneş de Satürn ile karşıt açı yapacak, yeniayda da Uranüs ile kare açıya yaklaşacak. Aynı çalışmayı göbeğimizin yaklaşık 4 parmak üzerindeki solar çakramız için de yapalım. Yine nefesimizi buradan alıp verdiğimizi, enerji kanalımızın parlaklaştığını, bu çakramız sarı renk ile beslendiğinden altın sarısı enerjilerle dolduğunu imgeleyelim ve birkaç dakika boyunca elimizi buraya koyarak bu sefer "duygularım güçlü" olumlamasını tekrarlayalım.

Boğaz çakramız tam gırtlak bölgemizde, solar çakramız da göbeğimizin birkaç parmak üstünde, midemiz hizasındadır. Bu hafta özellikle bu çakralarımıza yönelik çalışmalar yapabiliriz.

Vücut direncimizi ve enerjimizi güçlendirmeye çalışalım

Güneş'in Satürn ve yeniay döneminde Uranüs ile sert açıları hayatiyet ve vücut direnci düşüklüğüne, hazımsızlıklara, metabolizma yavaşlamasına, özellikle kalp ritmi başta olmak üzere kalp ve omurga rahatsızlıklarına neden olabilir. Uyarıcı içecekleri aşırı tüketmemek, ağır gıdalardan, tok karna ağır egzersizlerden kaçınmak bu anlamda da akıllıca olacak. Yukarıda bahsettiğimiz diğer önlemler ve çakra çalışmaları destekleyici etki yapacak. Solar çakramız duygu durumumuzla ilgilidir, olumsuz düşüncelerin yol açabileceği duygular başta midemiz olmak üzere sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Satürn'ün soğuk mizacı üşütme kaynaklı sorunlara da dikkat çekiyor. Terimiz üzerimizde kurumasın, banyodan sonra kendimizi hemen dışarı atmayalım.

Yeniay’da Duphe yıldızı etkisi

Duphe Büyükayı takımyıldızındaki 7 ruhsal gelişim basamağını temsil ettiği düşünülen 7 parlak yıldızdan biridir. İdare edilmesi zor ve çok büyük bir içsel enerji yükler. Bu enerji iç görüyü, dayanıklılığı ve sezgi yeteneğini geliştirmek için yönlendirilirse olumlu kullanılabilir. Haftanın son günü, Aslan burcunun 16. derecesinde gerçekleşecek yeniay Duphe yıldızı ile kavuşum yapıyor. Göz ve kafa bölgesi ile ilgili sorunlar, yaralanmalar, enerjiyi olumlu yönlendiremeyen kişilerde huzursuzluk, ruhsal sorunlar, bağımlılıklar, şiddet eğilimi, alışılmış dışı hava koşullarından kaynaklanabilecek sorunlar, salgınlar etkileri arasında sayılabilir. Bu yeniay kendimizi geliştirmemizi, ruhsal potansiyelimizi gerçekleştirmemizi bekliyor. Büyük ödül hiç de uzak değil.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...