Yeniden barıştılar

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Mustafa Sandal ile anlaşmalı olarak boşanan Emina Sandal, iş insanı Sadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten çiftin tekrar bir araya geldiklerini öğrendim. 3. kez barışan çift, bir süre gözlerden uzak kalmak istiyormuş.

Genelde Saran’ın evine yakın, habercilerden uzak noktalarda bir araya gelen çift, birbirlerine bir şans daha vermiş.

7. kez ayrıldılar

Netflix’te yayınlanan ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ayrıldı.

Yakın kaynaklarından edindiğim bilgiye göre; 7. kez ilişkilerini noktalayan çift şu sıralar yalnız kalmak istiyormuş. Ulusoy, arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkıp tatil yapacakmış.

TATİL ÖNCESİ MİLANO TURU

Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile yaz tatiline çıkmayı planlayan Gülşen, tatil öncesi Milano’ya gitti.

Hem yazlık hem de konserleri için kıyafet alışverişi yapan ünlü şarkıcı, Milano’nun ünlü butiklerini keşfe çıktı.

Yaz-kış verdiği konserlerle hayranlarının karşısına çıkan Gülşen, çıkacağı tatilde bir süre hem ailesiyle daha çok vakit geçirecek hem de iş yorgunluğunu üzerinden atacak.