Ekonomi Yeniden değerlendirme oranı açıklandı! Yüzde 36,2

Yeniden değerlendirme oranı açıklandı! Yüzde 36,2

Ekonomi

Yeniden değerlendirme oranı açıklandı! Yüzde 36,2

Vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 oldu. 2022'de ve 2021'in son geçici vergi döneminde uygulanacak olan oran Resmi Gazetede yayımlandı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İsrail ile karşılıklı büyükelçiler atanabilir
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
10 Şubat 2023'te emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Elektrikte 3 zamanlı tarifeyle düşük fatura
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Alışveriş karakterin ne?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vergi iadesiyle 2 bin 500 TL ek gelir! Yeni yasa çıktı…