Yeniden değerlendirme oranı açıklandı! Yüzde 36,2
Vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 oldu. 2022'de ve 2021'in son geçici vergi döneminde uygulanacak olan oran Resmi Gazetede yayımlandı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.