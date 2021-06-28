Yeniden düşünme fırsatımız var!

Jüpiter Retrosu

Şimdilerde 20 Haziran Pazar günü retro (gerileme) sürecine giren Jüpiter bir nevi kendi içimize dönmemiz gereken, kendimize, hayatımıza bakmamız, yeni beklentiler, yeni anlamlar, yeni gelişmelere yönelmeden önce var olanı hazmetmiş olmanın, kazanılmış değerler ile bütünleşebilmiş olmanın muhasebesini iyi yapmış olmamız gereken bir zaman dilimini göstermekte. Kendimize ve çevremizde gelişen olaylara dikkatli bir bakış açısı ile baktığımızda bize bu enerjileri hazırlayan yansımalar ile karşılaşacağımızı görebiliriz.

Jüpiter retro süreci idealleştirilmiş fikirlerin, inanç ve amaçların baskın bir şekilde yüzeye çıkmasını getirebilir. Kendimizi ve etrafımızda gelişen olayları kapalı, tutucu, fanatik eğilimlere açık bulabiliriz. Böyle olmak yerine içimize dönebilir, manevi duygularımızla yüzleşebilir, idealize etmiş olduğumuz fikir ve görüşlerimizi, adaletli olma, başkalarının da haklarını teslim etme adına sorgulayabilir, kendi ahlak ve yargı anlayışlarımızı bu yönden de değerlendirebilir ve güçlendirebiliriz.

Gelişmenin anahtarını elinde tutan Jüpiter hem ruhsal anlamda hem dünyasal anlamda genişleme vaat eder. 19 Ekim 2021 gününe değin sürecek Jüpiter retro dönemini içsel bir yargılama sürecine çevirebilmek, Jüpiter’in taşıdığı ve her birimizin hayatında yer alan bolluk, zenginlik, iyimserlik, başarı ve güven duygusunu çok daha net ve çok daha anlamlı şekilde hissetmemizi sağlayacaktır.

Yükselen burçlara göre Jüpiter’in Retro sürecini değerlendirdiğimizde,

Koç burcu: Hayatınıza katmak istediğiniz yenilikler, iş hayatınıza yönelik planlar ve yine iş hayatınızı kapsayan maddi koşullar konusunda beklenilen gelişmeyi daha zorlanarak alabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Aldığınız kararları gözden geçirmek ve gerekli sorumlulukları üstlenmek zorunda kalmak söz konusu olabilir. Abartılı risklere girmemeye özen göstermek yerinde olur.

Boğa burcu: Önemli değişimler ve önemli kararlar aldığınız konularda yeniden düzenlemeler yapmanız gerekebilir. İş hayatınıza yönelik devam eden süreçte birtakım değişiklikler ile karşılaşmanız söz konusu olabilir. Yakın geçmiş zamanda aldığınız kararları yenileyebilir, kaçırmış olduğunuzu düşündüğünüz fırsatları yeniden elde edebilirsiniz.

İkizler burcu: Geleceğinizle ilgili önemli ve yenilik barındıran birçok kararlar aldığınız bir evrenin sonunda bazı kararlarınızı yeniden gözden geçirmek, üzerine düşünmek isteği içinde olabileceksiniz. Yapmış olduğunuz planları daha ayrıntılı olarak şekillendirmek, daha emin ve daha güçlendirerek yeni başlangıçlar içinde olmanın fırsatını yakalayabileceksiniz.

Yengeç burcu: Maddi koşullarınız ve para kaynaklarınız konusunda elde ettiğiniz genişleme ve fırsatları daha akıllıca ve daha kontrollü bir şekilde kullanmak için değerlendirebileceğiniz bir dönem içinde olacaksınız. Ortaklaşa yatırımlar, iş birlikleri gibi alanlardan gelen maddi kazançların getirdiği sorumlulukları üzerinize almanın gerekliliğini göz ardı etmeyin!

Aslan burcu: Evlilik, eş ya da ortaklık gibi karşılıklı kurulan bağların güçlü olduğu ilişkilerinize yönelik bir nevi yeniden gözden geçirme süreci içerisinde olabileceksiniz. Aldığınız kararları tekrar sorgulamak, geleceğe yönelik atılımları yeniden düşünmek gerekebilir. Şartların sizin dışınızda değişmesi ile karşılaşmak mümkün. Biraz geniş perspektiften bakmak fayda sağlayıcı olacaktır.

Başak burcu: İş hayatı, meslek yaşantısı veya günlük yapılan işler alanlarınızda beklenilen gelişme ve yeniliklerin üzerinde değişim ya da farklı şartlar gelişmesi durumu oluşabilir. Alınmış olunan kararların tekrar gözden geçirilmesi, sorumlulukların üstlenilmesi gerekebilecek. Sağlıkla ilgili konuları dikkate almak ve aşırı iyimser bakış açısı yerine gerekli kontrolleri yaptırmak faydalı olacaktır.

Terazi burcu: Aşk, özel ilişkiler ya da çocuklarla ile ilgili konularda beklenilen gelişmelerde bazı sorunlar, yeniden düşünülmesi gereken durumlar ile karşılaşmak mümkün. Alınacak olan kararların gözden geçirilmesi ve aşırı risk içeren kararların mantık süzgecinde geçirerek hayata uyarlanmasının daha olumlu olacağı bir dönemde olacaksınız. Tatil, seyahat, hobi, eğlence ya da spor gibi aktiviteler de sorun ve stres ile karşılaşmamak için dikkatli olmakta fayda var.

Akrep burcu: Ailevi konular, ev hayatınıza yönelik konular beklenilen gelişmeyi almakta zorlanılan alanlar halini alabilir. Ev değiştirme, yeni ev alma ya da yerleşim yeri değiştirme gibi alınmış olan kararların yeniden gözden geçirilmesi ya da bir süreliğine bekletilmesi gerekebilir. Geçmişten gelen ailevi yatırımlar ya da ortak kaynaklar tekrar gündem halini alabilir.

Yay burcu: Yakın çevrenizden kişiler, kardeşler ile ilgili size de aksedecek bazı beklenmeyen gelişmeler içinde olabileceksiniz. Bu alanlarda alınmış olan kararların bir süreliğine bekletilmeye alınması, sekteye uğraması mümkün. Yapacağınız anlaşmalarda kontrollü olmak, yeniden gözden geçirmek ve sonrasında birtakım anlaşmalara imza atmakta fayda var.

Oğlak burcu: Maddi kazanımlar, parasal kaynaklarla ilgili konularda bazı durum değişiklikleri ve üzerinde yeniden düşünülmesi gereken şartlar ile karşılaşmak mümkün. Yatırımlarınızın beklediğiniz gelişmeyi vermesi konusunda sekteye uğrayacak bir zaman dilimi içinde olabilirsiniz. Gereksiz riskler almaktan, abartılı harcamalardan uzak kalmakta fayda var.

Kova burcu: Önemli değişimler, yeni kararlar ve yeni başlangıçlar içinde olduğunuz uzunca bir sürenin sonunda elde ettiklerinizi ve kararlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecek bir süreçte olabileceksiniz. Beklediğiniz sonuçları almakta ya da arzu ettiğiniz ilerlemeyi göstermekte gecikmeler ile karşılaşmak mümkün. Geri çekilerek atılımları gözden geçirmek ve sonrasında yeniden gelişmeler yönelik davranmak pozitif sonuçlar getirecektir.

Balık burcu: Yeni başlangıçlar ve yeni atılımlar içinde olma arzunuzun yüksek olduğu bu dönemde biraz daha arka planda kalmak ve olayları yeniden gözden geçirmek isteği içinde olabileceksiniz. Beklediğiniz gelişmeler istediğiniz zamandan daha sonra kapınızı çalacak olabilir. Plan ve proje olarak yürüttüğünüz işlerinizi hayata geçirmeden önce yeniden şekillendirmenin ve sonrasında çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebilecek olmanın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Güzel bir hafta olsun dilerim, sevgiyle