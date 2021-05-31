Yeniden düşünmek için bir fırsat! Merkür retrosu

Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten bir gezegen olduğundan, retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkisini gösterecektir. En genel anlamıyla iletişimsel konulara yönelik sıkıntı oluşturabilecek bir süreç olarak dikkate almamız faydalı olacaktır.

Akıl ve mantık yürütmekte zorluk çekmenin getireceği kararlar aldatıcı ve yanıltıcılık yaratabilir. Duygular ile mantığı iyi ayırt ettiğimizden emin olmamız gereken bir dönem olarak değerlendirmek yerinde olur. Bir diğer yönden yeni fikirlere, yeni görüşlere pek de açık olacağımız bir zaman diliminde olmayacağımızı düşünebiliriz.

Önemli kararlar verme aşamasındayken birdenbire kendimizi kararsızlık içinde bulabilir, daha fazla düşünme ve daha fazla irdeleme ihtiyacı da hissedecek olabiliriz. Başkalarının fikirlerine olan güvensizlik ile kendi fikirlerimizdeki sabitlik ve esneksizlik bizi depresif ve katı tutumlar içine sürükleyebilir. Kesin yargılarda bulunmak gerekliği hissederken yanlış yargılara düşme ve yanlış kararlar ile hareket etmeye başlamak önemli sorun halini alabilir.

Düşünceler ve zihin içe dönük bir hal alabilir. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine var olan üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuç verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. İçe kapanıklık, melankoli, depresyon, eller, kollar, akciğerler, zihin ve sinir sistemi ile safra kesesini ifade eden Merkür’ün, retro süreci bu gibi bölgesel rahatsızlıkları öne çıkarabilir. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince elektronik ve teknolojik aletlerde, bilgisayarlarda oluşabilecek teknik arızalara karşı bu hafta içerisinden önlem almak, yedekleme yapmak gibi hazırlıklar fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür retro süresi boyunca iletişimsel kanallarda ortaya çıkabilecek aksamaların yaratacağı aksiliklerden uzak durabilmek için bu tarz teknik aletleri satın alma işlemlerinizi retro bitiş tarihine göre ayarlayabilirsiniz.

Yükselen burçlara göre Merkür retrosunu değerlendirdiğimizde;

Koç burcu: Her türlü yazılı, sözlü iletişimsel konular üzerinde Merkür retrosunun etkisini alacaksınız. Haberleşme, yazılı, sözlü alınacak ve duyurusu yapılacak kararlar gibi durumlarda dikkatli olmakta fayda var. Ani kararlar almak yerine seçici ve ayrıntılara odaklanmak yerinde olur. Bir süredir birikmiş olan işleri elden çıkarmak, toparlama ve düzen sağlamak için süreci değerlendirebilirsiniz.

Boğa burcu: İş hayatı, çalışma koşulları ve parasal kaynaklar üzerinde Merkür retrosunun etkileri ile karşılaşabilirsiniz. Yeni yatırımlar, ticari ve alım-satım ile ilgili konularda iki kere düşünerek karar vermek, yapılacak anlaşmalara dikkatli yaklaşmak önemli olabilir. Maddi konularda yanılma riskine karşı tedbirli olmanızda fayda var.

İkizler burcu: Önemli girişimler ve başlangıçlar için daha sabırlı ve daha özenli düşünerek hareket etmenizin gerektiği bir süreçtesiniz. Merkür retrosu boyunca alacağınız kararlardan daha sonrasında vazgeçme ya da yanlış karar alma etkisi altında olabileceğinizi aklınızda tutmakta fayda var. Ailevi sorumluluklar ve ailevi konularda çözüme ulaşmayı bekleyen durumlar gündem yaratabilir.

Yengeç burcu: İçe çekilmek ve kendi düşünceleriniz ile baş başa kalmayı arzu ettiğiniz bir süreç içinde olabilirsiniz. Merkür retrosu boyunca yeni atılımlar yapmak ya da yeni kararlar almak yerine var olan kararlar üzerine düşünmek, elinizdeki işleri ve planları en iyi haline getirmeye vakit ayırmak sizin için olumlu olacaktır.

Aslan burcu: Sosyal çevreniz, arkadaş ortamınız ya da size destek veren kişiler ile olan bağlantılarınızda bazı durum değişiklikleri ile karşılaşma olasılığınız yüksek. Merkür retro sürecinde bu alanlarda maddiyata dayalı yeni kararlar almanız gereği ile de karşılaşabilirsiniz. Acele kararlar almaktan uzak kalmak ve çok yönüyle düşünerek fikirleri açıklamakta yarar var.

Başak burcu: Gerçekleştirmeyi arzu ettiğiniz bazı hedeflerinizde sizi bekleten, pürüz çıkaran ya da üzerine tekrar plan yapmanızı gerektirecek durumlar ile karşılaşma olasılığınız var. Merkür retro süresi boyunca geleceğe yönelik önemli hale gelecek kararlarınızı uygulamaya koymaktan çok, içinde bulunduğunuz koşulları iyileştirmeye odaklanmanız fayda sağlayacaktır.

Terazi burcu: Hayata bakış açınızın biraz daha içe dönmeye eğilim göstereceği bir süreç halini alacak olan Merkür retrosu boyunca, geleceğe yönelik planlarınızı gözden geçirmek ve bir nevi analizini yapmak sizin için faydalı olacaktır. Zihinsel faaliyetler, eğitim, öğretim gibi konularda ani durum değişikliklerine gitmek yerine içinde bulunulan koşulları dikkate almakta ve proje bazında bakış oluşturmakta yarar var.

Akrep burcu: Maddi konuların, özellikle başkaları ile ortaklaşa kaynaklı maddiyat konularının hayatınızda önemli durumlar yarattığı bir süreçtesiniz. Merkür retrosu boyunca iş birlikleri, ortaklıklar, diğer kişilerden gelen gelirleriniz üzerinde beklenmedik durum değişikliklerine karşı tedbirli ve hazırlıklı olmakta yarar var.

Yay burcu: İkili ilişkiler, eş ve evlilik ile ilgili konularda değişen şartlar ile karşılaşma olasılığınız var. Birlikte alınmış kararları yürütmekte zorluk çekmek, tekrar yeni kararlar alma ihtiyacı hissetmek durumunda olabilirsiniz. Merkür retro süreci boyunca özellikle ikili ilişkilerinize yönelik ani kararlar almaktan uzak kalmanız yerinde olur.

Oğlak burcu: İçinde bulunduğunuz şartların değişim gösterebileceği bir süreçte olacaksınız. Üzerinize aldığınız sorumluluklar hakkında düşünmek ve yeniden biçim vermek gereği hissediyor olabilirsiniz. Merkür retrosu süresince olaylara dışarıdan bakmak ve mantık süzgecinizi etkin kullanarak geleceğe yönelik kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Kova burcu: İlişkiler ve aşk hayatınız Merkür retro sürecinden etkilenecek hayat alanlarınızdan biri olacak. Var olan bir ilişkinizin duraksamaya uğraması ya da eski bir sevgi bağının yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ertelediğiniz ya da yarım bıraktığınız birçok uğraşınız için yeniden başlama dönemi olarak değerlendirebilirsiniz, örneğin spor ya da bir hobi tekrar hayatınızda yerini alabilir.

Balık burcu: Gerek ailevi gerek iş, meslek konularına yönelik aktif olduğunuz süreçte biraz yavaşlamak ve yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç hissedilen durumlar ile karşılaşmak mümkün. Merkür retrosu boyunca ailevi bağlarınızı sağlam tutmakta, kırılganlığa ya da yanlış anlaşılmalara yönelik koruyucu tavırlar almaya çalışmakta fayda var.

Herkese güzel bir hafta dilerim, sevgiyle