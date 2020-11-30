Yeniden ekonominin lokomotifi olacak

2021 sonrası güçlü

Sektör adına 2021 yılı sonrasından umutlu olduğunu dile getiren Eresin, “Yeni Ekonomi Programı’nda; 2021’de turizm gelirlerinde beklenen güçlü toparlanmaya vurgu yapıldı ve 2022’de 29.8 milyar dolarlık gelir hedefi konuldu. Sektörün 2022 ve sonrası dönem hedeflerine ulaşması için sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması çok önemli. Turizm sektörü 2021’de de desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacak” diye konuştu.