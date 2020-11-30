Yeniden ekonominin lokomotifi olacak
Turizm sektörü pandemi sürecinde aldığı önlemlerle de adından söz ettirdi. Bunlardan biri olan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı’nın dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri olduğunu belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Turizmle ilgili tüm mekanlar ve tur otobüslerimiz belli standartlarda sertifikaya kavuşturuldu. Bu uygulama, Türk turizm sektörüne hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağladı” dedi. Posta Gazetesi 25. yılı özel eki // Müberra Eresin
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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2021 sonrası güçlü
Sektör adına 2021 yılı sonrasından umutlu olduğunu dile getiren Eresin, “Yeni Ekonomi Programı’nda; 2021’de turizm gelirlerinde beklenen güçlü toparlanmaya vurgu yapıldı ve 2022’de 29.8 milyar dolarlık gelir hedefi konuldu. Sektörün 2022 ve sonrası dönem hedeflerine ulaşması için sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması çok önemli. Turizm sektörü 2021’de de desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacak” diye konuştu.