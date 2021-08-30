Yeniden yenilen!





Gezegenler ve gezegenlerin dünyasal bakışımızla görünümünü esas alan astroloji geri harekettin ya da diğer tanımlamasıyla retro hareketin gezegenin temel ifadesinin bir yapıtaşı oluşturduğunu söyler. Her gezegen bir arketip yani kalıpsal bir model sembolize eder ve sembolize ettiği arketip gökyüzü konumuyla belirlenebilecek karakteristik nitelikler gösterir. Bir gezegenin geri hareketinde olması ya da yine diğer ifadesiyle retro olması o gezegenin temel ifadesini değiştiremez ama enerjisel olarak bu ifadeyi nasıl ortaya koyacağı üzerinde belirleyici rol oynar. Peki, sizce gerçekten kendi yörüngesinde uçsuz bucaksız zamandır ilerleyen gezegenler bazı bazı geriye doğru mu hareket etmeye başlıyorlar? Hayır, aslında içinde bulunduğumuz güneş sisteminde gezegenlerin hiçbiri hareket yörüngesini değiştirip geriye doğru gitme ivmesine geçmiyorlar.

Neden gezegen geriye doğru gidiyor diyoruz o zaman diyecek olursanız, bu aslında tamamen bizim yeryüzü üzerinden gözümüzü gökyüzüne çevirdiğimiz ve baktığımızda, yanılsamamıza ve gezegenleri sanki geri gidiyorlarmış gibi görmemize sebep olan gezegensel hızlar ile alakalı bir sebep taşıyor. Ve astronomik kaynaklı bir görünüm olan retro, astrolojik olarak da önemli etkiler barındıran bir gösterge halini alan görünüm oluşturuyor ve bu sıra dışı bir durum. Tıpkı şimdilerde gökyüzünde yine en temel anlamıyla sıra dışı gezegeni olarak tanımlayabileceğimiz Uranüs’ün geri hareket etmesi gibi. 21 Ağustos günü retroya başlayan Uranüs 18 Ocak 2022 gününe değin geri hareketini sürdürecek.

Uranüs retrosu ne demek ve retro süresince bize ne yönde etkiler bekliyor olabilir diye düşündüğümüzde öncelikle bilmemiz gereken bu gezegenin temel karakteristik yapısının ne yönde etkiler açığa çıkardığı olmalıdır.

Kendi hayatlarımıza dönüp baktığımızda; özgürleşme, bağımsızlaşma, yenilenme gerekliliği duyduğumuz, bir nevi “eski ben” ile “yeni ben” arasında değişim göstermek istediğimiz, cesarete, mücadeleye en fazla ihtiyaç hissettiğimiz yönlerimizde arka planda ve başrolde Uranüs’ü görebilme potansiyelimiz çok yüksektir.

Bilinçli ya da bilinç dışı, farkındalıklı ya da dürtüsel deneyimlerle Uranüs kendini ifade ederken, değişim, yenileşme, özgürleşme ve aydınlanma enerjisi yaratır. Retro (geri) hareketinde olan Uranüs, kendi doğasına has bu ifadeleri huzursuz ve yabanileşmiş bir doğa ile sergilemeye yatkınlık gösterir. Bu şimdilerde özellikle Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcunun 12 derece ila 14 derece içerisinde Güneş’i ya da diğer kişisel gezegenleri olan haritalarda çok daha görünür etkiler kılacak.

Değişime direnç göstermiş olduğumuz bir noktada karşımıza yeniden çıkan ve bu sefer çok daha zorlayıcı, mecbur bırakan, izin istemeyen, kaos yaratan, gergin, elektriksel enerjisi güçlü ortamlar içinde kendimizi bulduğumuzda yine arka planda Uranüs olduğunu hatırlamamız gerekmekte.

Uranüs’ün yol açmak istediği değişimi anlamak onun ortaya çıkardığı kargaşa ve karmaşıklık ortamını yönetebilmenin belki de tek şansı halini alabilir. Bireysel olarak Uranüs, Neptün ve Plüton gezegenlerinin etkilerini kişisel düzeyde fark etmek, çözümleyebilmek ve yönetebilmek zorlu süreçler gerektirmektedir. Uranüs’ün retro hareket edeceği süre boyunca güven ihtiyacımızı karşılayan en önemli unsur halini alan sabitlik ihtiyacımızın sarsılmasına izin vermek, bazı şeylerin dağılmasının korkusunun getirdiği geçmişe yapışma ya da içinde bulunulan koşullara bağımlı kalmak psikolojisinden sıyrılmak, yeniliklere ve değişimlere karşı dürtüsel bir karşı çıkış refleksi geliştirmek yerine akışta kalmaya ve sezgilerimizin izini takip etmeye gönüllü olmak ancak gerçekten hayatımızda değişimin gerektiği yönlerimize yepyeni bakış açılarıyla bakabilmek yeni kazanımlar getirebilecektir.

Hepimize mutlu bir hafta dilerim, sevgiyle.