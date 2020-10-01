Yenidoğan bebekler haftada kaç gr alır?

Yenidoğan dönemi anne ve bebeğin birbirine adapte olduğu ilk 1 aylık dönemdir. Hayatın ilk günlerinde bir anne en çok anne sütünün bebeğini yeterli besleyip beslemediğini sorgular. Bu sebepten dolayı kafasındaki soru işaretlerinden biri de yenidoğan bebekler kaç kilo alır sorusudur. Bebekler hayatın ilk haftasında %5-10 tartı kaybedebilir. 1. haftadan itibaren bir bebeğin günde 20 gram, haftada yaklaşık 150 gram tartı alması bebeğin yeterli beslendiğini gösterir. Bir yenidoğan bebek fizyolojik tartı kaybı gerçekleştikten sonra hayatın 15. gününde doğum kilosunu yakalaması da bebeğin yeterli kilo aldığının bir göstergesidir.

Yenidoğan bebeğin mide kapasitesi hayatın ilk gününde 5-7 ml, 3. gününde 22-37 ml, 1. haftasında 45-60 ml, 1. ayında 80-150 mililitredir. Bu yüzden ilk günlerde ilk ağız sütünün çok az miktarı bile bir bebeği beslemeye yeter. Anne sütü ile yeterli beslenen bir bebeğin günde en az 5-6 kez idrar yapması beklenilir. Eğer bir bebek hayatın ilk günlerinde idrar yapmıyorsa hekim başvurusunda geç kalınmamalıdır. Çünkü kan şekeri düşüklüğü, vücut sodyum tuzlarının artışı ile giden ciddi tablolar yaşanabilir. Yenidoğan bebeklerin kaka miktarı değişkendir ve yeterli beslenmenin bir belirteci değildir. Yenidoğan döneminde bebekler günde 7-8 kez kaka yapabildiği gibi gün aşırı da kaka yapabilir.

Hayatın ilk günlerinde annenin eş ve ailesi tarafından yeterli desteklemesi anne sütünün yeterli hale gelmesi için anahtar rolü oynar. Anne sütü için yeterli destek verilirken, anne sütü yetersizliği durumunda zorunlu olarak formül mama kullanımı durumunda da anneye yargılayıcı şekilde konuşulmamalıdır. Yenidoğan bebeği olan her anne bu desteği görmelidir.











