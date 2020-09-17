Yenidoğan bebeklerde ilk banyonun ne zaman yaptırılması gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş Akman, yenidoğan bebek banyosunda su sıcaklığı ve şampuan seçimi gibi dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.





Yenidoğan bebekler hangi sıklıkta yıkanmalıdır? Bebeğin banyosu kaç günde bir olmalıdır?, Özellikle ilk defa bebek sahibi olmuş bir aile için heyecan unsurudur. Yenidoğan bebeklerin vücutları diğer yaştaki çocuklara nazaran çok daha az kirlenir. Yenidoğan bebeklerin cildi çok hassas olduğu için, her gün yıkanılmasına gerek yoktur. Çok aşırı yıkamak cildin kurumasına neden olur. Haftada 3 kez yıkanılması yeterlidir. Göbek bağı düşene kadar bebek yıkanabilir, göbek bağının üzerine bant yapıştırılması gerekmez. Sadece banyo sonrası göbek etrafının çok iyi kurulanması gereklidir, yoksa bebeğin göbek kordonunun etrafı sulanıp düşmesi gecikebilir veya göbek enfekte olabilir. Banyo için geleneksel olarak göbek bağının düşmesi bekleniyorsa boyun, yüz ve genital bölgenin ılık suyla silinmesi yeterlidir.

Yenidoğan bebekler hangi sıklıkta yıkanmalıdır?

Bebeğin banyosu kaç günde bir olmalıdır?

Bebekler doğdukları zaman üzerlerinde “Verniks Kazeoza” denilen kremsi bir koruyucu tabaka bulunur. Bu tabakanın bebeğin vücut ısısını koruması, enfeksiyonlardan korunması gibi önemli vasıfları vardır. Bu yüzden bebeklerin doğar doğmaz yıkanılması önerilmez, genellikle 24 saat beklenilir. Bebeğin üzerinde kan birikintisi varsa bezle temizlenilir.

Yenidoğan bebek banyosu nasıl yaptırılır ?

Bebek banyosu için genellikle bebek küvetleri tercih edilir. Banyo için gerekli aparatlar küvetin yanına yerleştirilir. Küvet içerisine bebeği üzerine yerleştirmek için havlu, minder ya da şezlong gibi bir aparat konulur. Küvetin içerisinde 5 santimetrelik su seviyesi oluşturulur. Bebeğin bacakları bu suyun içerisinde olur. Bebeğin banyosunu yaptıran kişi bebeğin başını bir eliyle alttan tutup, diğer eliyle yumuşak bir sünger ya da tülbentle yumuşak masajlar yaparak vücudunu yıkar, sonra bebeğin başı şampuanlanır, gözlerine gelmeyecek şekilde durulanır. Bebekler hayatın ilk günlerinde yüzlerine su gelmesinden hoşlanmazlar bu yüzden su, başın arkasına doğru dökülür ve en son yüz yıkanılır.

Banyo suyu sıcaklığı kaç derece olmalıdır?

Bebeklerin yıkanma suyunun 36-37 santigrat derece sıcaklığında olması yeterlidir. Banyo suyu için kullanılan termometrelerden yararlanılabileceği gibi, geleneksel yöntemlerle yıkayan kişinin dirseğiyle de banyo suyunun sıcaklığı kontrol edilebilir.

Bebek şampuanı nasıl olmalı?

Bebek şampuan ve sabunlarını seçerken göz yakmayan, içeriğinde parfüm, boya, paraben vb. kimyasalları bulundurmayan, aşırı köpürmeyen ve pH değeri 7,5 nötrlükte ürünlerin seçilmesi doğru olur.







