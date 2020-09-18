Yenidoğan bebeklerde hıçkırık bebeklerden ziyade anne ve babayı endişelendiren durumlar arasındadır. Yenidoğan bebeklerde hıçkırık genellikle endişe veren bir durum değildir. Çoğu bebek anne karnında ve dünyaya geldikten sonra hıçkırık nöbeti geçirebilir. Bu durum dakikalarca devam edebilir. Yenidoğan bebeklerde hıçkırık nedenlerini merak ediyor ve hıçkıran bebek tok mudur sorusuna cevap arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. İşte yenidoğan bebek hıçkırığı ile alakalı tüm bilinmeyenler...

Herkes hıçkırığa aşinadır. Hepimiz zaman zaman, yaşlandıkça daha az sıklıkta tecrübe ederiz. Bebekler, bazen gebe kaldıktan sonraki 6. haftaya kadar erken bir zamanda, rahim içinde bile hıçkırıklara özellikle yatkındır. Ancak hıçkırık genellikle endişelenecek bir şey değildir. Bir dakika veya bir saat kadar sürebilirler, ancak bebeğe zarar vermezler.Yenidoğan Bebeğin hıçkırıkları, ebeveynlerin bilmesi gereken ancak alarma geçmemesi gereken normal davranış ve reflekslerden sadece biridir. Hıçkırık büyük ihtimalle beslenmeden hemen sonra veya çocuk heyecanlandığında ortaya çıkar. Bir yenidoğanın iç organları gelişip olgunlaştıkça, hıçkırığın yoğunluğu ve sıklığı azalmaktadır.

Hıçkırığın nefes almakla ilgisi yoktur. Bu kasların tahriş olması veya uyarılmasıyla tetiklenen diyaframın ani kasılmalarından kaynaklanırlar. Bazı önde gelen çocuk doktorları, bebeklerde hıçkırığın genellikle beslenmeden (meme, mama veya diğer yiyecekler) veya bebeğin üşümesine neden olan sıcaklık düşüşünden kaynaklandığı görüşündedir. Hıçkırık, düzenli beslenmeyi ve uyumayı engelleyecek kadar ısrarcı olmadıkça zararsız kabul edilir. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olan bebekler, tükürme, öksürme ve sinirlilik ile birlikte daha sık hıçkırmaya meyilli olabilir. Özellikle 1 yaşından sonra çok sık kontrol edilemeyen hıçkırık nöbetleri olduğunda bi uzmana danışılması önerilir.

Bebeklerde hıçkırık, görünürde bir neden olmadan ortaya çıkma eğilimindedir, ancak beslenme bazen diyaframın spazmına neden olabilir. Bir bebek şu durumlarda olabilir:

Aşırı besleme

Çok hızlı meme emme

Çok fazla hava yutma

Bu faktörler bebeğin midesinin genişlemesine neden olabilir. Genişledikçe diyaframa doğru iter ve hıçkırığa neden olan spazmları tetikler.

Hıçkırık, vücutta bebek doğmadan çok önce başlayan bir reflekstir. Vücudumuzun neden hıçkırdığına dair birçok teori var, ancak hiçbiri henüz kanıtlanmadı.

Genel olarak bebeklerde, özellikle yeni doğanlarda hıçkırık çok normaldir ve bebeğiniz büyüdükçe azalacaktır. Bebeğiniz ağrı veya rahatsızlığa neden olan hıçkırık yaşıyorsa veya kusma gibi hıçkırıklarıyla ilgili başka semptomlar gösteriyorsa, hıçkırığa neden olabilecek başka hiçbir şey olmadığından emin olmak için bir doktora danışmanız en iyisidir. .

Yenidoğan bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Yenidoğan bebeklerde hıçkırık nasıl geçer sorusunun cevabı oldukça basittir. Hıçkırığı geçirecek birçok yöntem bulunmaktadır. Hıçkırık bebeğinizin nefes almasını engellemiyorsa aşağıda verilen yenideoğan bebeklerde hıçkırık nasıl geçer? Sorusunun cevaplarından faydalanabilirsiniz.

Bebeğinizin gaz çıkarmasını sağlayın.

Onlara bir emzik verin.

Hıçkırıkların kendi kendine gitmesine izin verin.

Bebeğinize çok az miktarda su verin.

Geğirerek gaz çıkarmasını sağlayın

Geğirme hıçkırığa neden olabilecek fazla gazdan kurtulabileceğinden, bebeğinizi geğirmek için beslenmeye ara vermek hıçkırıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bebeğiniz emziriliyorsa , göğüs değiştirdikten sonra onu geğirterek gaz çıkarmasını sağlayın. Hıçkırık olduğunda bebeğinizin sırtını ovun veya hafifçe okşayın. Bu bölgeye sertçe veya çok fazla kuvvetle tokat atmayın veya vurmayın.

Emzik kullanmasını sağlayın

Bebek hıçkırıkları her zaman beslenmeyle başlamaz. Bebeğiniz kendi kendine hıçkırmaya başladığında, bebeğinizin emmesine izin vermeyi deneyin.emzik , diyaframın gevşemesine yardımcı olacağı ve hıçkırıkların durdurulmasına yardımcı olur.

Kendi kendine durmasına izin verin

Çoğu zaman bebeğinizin hıçkırıkları kendi kendine durur. Müdahale etmezseniz ve bebeğinizin hıçkırıkları kendi kendine durmazsa, doktora bildirin. Nadiren de olsa, hıçkırığın daha ciddi bir tıbbi sorunun işareti olması mümkündür.

Suyu deneyin

Bebeğiniz hıçkırıklarından dolayı rahatsız gibi görünüyorsa, onu beslemeyi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda steril edilmiş su içirerek bebeğinizin hıçkırıktan kurtulmasını sağlayabilirsiniz.

Bebeğinize yeni bir şey vermeden önce, her zaman bebeğinizin doktoru ile konuşmanız önerilir.

Hıçkırık olaylarını önlemeye yardımcı olmanın birkaç yolu vardır. Ancak nedenleri her zaman net olmadığından bebeğinizin hıçkırığını tamamen önlemek zordur. Hıçkırıkları önlemeye yardımcı olmak için şu yöntemleri deneyin:

Onları beslerken bebeğinizin sakin olduğundan emin olun. Bu, bebeğinizin beslenmeye başlamadan önce üzülecek ve ağlayacak kadar acıkmasını beklememek anlamına gelir.

Beslendikten sonra, bebeğinizle yukarı ve aşağı zıplama veya yüksek enerjili oyun gibi ağır aktivitelerden kaçının.

Bebeğinizi her yemekten sonra 20-30 dakika dik pozisyonda tutun.

Hıçkıran bebek tok mudur?

Hıçkıran bebek tok mudur? Sorusu da anne ve babalar tarafından en çok merak edilen sorulardan birisidir. Hıçkırık tokluk sonrası veya bebek hiçbir şey yemeden de gerçekleşebilir. Bu durum tamamen diyaframla alakalı bir durumdur.

12 aylıktan küçük bir bebek için hıçkırık normal kabul edilir. Bebek hala anne karnındayken de meydana gelebilir .

Bununla birlikte, bebeğiniz çok fazla hıçkırırsa , özellikle de hıçkırırken üzgün veya tedirgin olursa, bebeğinizin doktoruyla konuşmak iyi bir fikirdir. Bu, diğer tıbbi sorunların bir işareti olabilir.

Ayrıca, bebeğinizin hıçkırıkları uykusunu bozuyorsa veya çocuğunuzun ilk doğum gününden sonra sık sık hıçkırık nöbetleri olmaya devam ederse bir doktorla konuşun.

Doktorların, bebeğiniz hıçkırığa yakalandığında birçok basmakalıp hıçkırık tedavisinden kaçınmanızı tavsiye ettiğini unutmamak önemlidir. Örneğin, bebeğinizi korkutmayın veya dilini çekmeyin. Bu yöntemler genellikle bebekler için işe yaramaz ve yarardan çok zarar verebilir.







