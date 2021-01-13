Yenidoğan bebeklere annelerinden kanser bulaşabilir

Araştırma ekibi, dünyada ilk diye nitelendirdiği vakalardaki erkek bebeklerin doğum sırasında, annelerinin rahim ağzı tümöründeki kanserli hücreleri soluması sonucunda akciğer kanserine yakalandığını söyledi.

Akciğer kanseri bebekler incelemeye alındı

Söz konusu çocuklardan biri, iki hafta boyunca öksürmesi sebebiyle hastaneye götürülen ve her iki akciğerinde kanser tespit edilen 23 aylık bebek. Bebeğin doğumundan üç ay sonra annesine rahim ağzı kanseri teşhisi konmuştu.

Medical Xpress'in haberine göre, 6 yaşındaki diğer çocuk, göğsünün sol tarafında ağrı olduğu şikayetiyle hastaneye gitmiş, CT taramasında sol akciğerinde 6 santimetrelik kitle tespit edilmişti. Annesinin rahminde, hamilelik döneminde iyi huylu olduğu düşünülen tümör bulunurken kadın, doğumdan iki yıl sonra hayatını kaybetmişti.

Yapılan araştırmada, akciğer kanseri olan 23 aylık ve 6 yaşındaki iki erkek çocuktan alınan örnekler, annelerin rahim ağzı kanserleriyle tam bir genetik eşleşme olduğunu gösterdi. Ekibin analizi, örneklerde aynı DNA mutasyonları tespit ederken çocuklardaki kanser hücrelerinin, erkeklerde bulunan Y kromozomunu içermediğini gösterdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi'nden araştırmacılar, kanserin anneden çocuğa bulaşmasının çok nadir bir olay olduğunun altını çizdi. Kanserli her 500 bin anneye karşılık bir bebekte kanserin meydana geldiğini ve bin doğumda bir kanserli anne bulunduğunu söyledi.

Araştırmacılar, daha önce gözlemlenen az sayıdaki vakada, kanserli hücrelerin plasentadan geçerek fetüse ulaştığını, bu yolla bulaşan kanserlerin en yaygın türlerinin kan, lenf, ve cilt kanseri olduğunu belirtti. Bahsi geçen vakaların ilk olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinden Dr. Ayumu Arakawa, rahim ağzı kanseri olan hamilelerin riske girmemesi adına sezaryen önerirken herkes onunla aynı fikirde değil. Zira Jinekolojik Onkolog Dr. Shannon Neville Westin ve Amerikan Kanser Topluluğu'ndan Dr. Debbie Saslow, bahsi geçen spesifik ve nadir durumla ilgili çok az veri bulunduğunu ve bunun önerileri hemen değiştirmeye yetmeyeceğini belirtti.





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