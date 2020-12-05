Doğum Öncesi Yenidoğan bebekte covid-19 antikorları tespit edildi

Yenidoğan bebekte covid-19 antikorları tespit edildi

Doğum Öncesi

Yenidoğan bebekte covid-19 antikorları tespit edildi

Hamileyken corona virüse yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi.

05 Aralık 2020, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Singapurlu kadın, Mart ayında hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi. 

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Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı. 


Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü. 


Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.


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