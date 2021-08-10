Yenidünya yemek nasıl yapılır? Yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Yenidünya ile yapılan müthiş bir lezzet olan yenidünya yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Peki, yenidünya yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ağustos 2021, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler denemek isteyenlere yenidünya yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Yenidünya sevenler "yenidünya yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
YENİDÜNYA YEMEK TARİFİ
- 900 gram orta yağlı kıyma
- 1 kg yenidünya eriği
- Tuz
- Karabiber
Yenidünyaların sap ve baş kısımlarını kesip ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkarın. Bir kapta kıyma, tuz ve karabiberi karıştırın. Eriklerin büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erik ve köfte sıralamasıyla şişlere dizin. Izgarada çevirerek pişirin.
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