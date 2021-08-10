Farklı lezzetler denemek isteyenlere yenidünya yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Yenidünya sevenler "yenidünya yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

YENİDÜNYA YEMEK TARİFİ

Yenidünya yemek malzemeler

900 gram orta yağlı kıyma

1 kg yenidünya eriği

Tuz

Karabiber

Yenidünya yemek yapılışı

Yenidünyaların sap ve baş kısımlarını kesip ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkarın. Bir kapta kıyma, tuz ve karabiberi karıştırın. Eriklerin büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erik ve köfte sıralamasıyla şişlere dizin. Izgarada çevirerek pişirin.



