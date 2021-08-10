Yemek Yenidünya yemek nasıl yapılır? Yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Yenidünya yemek nasıl yapılır? Yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Yenidünya yemek nasıl yapılır? Yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yenidünya ile yapılan müthiş bir lezzet olan yenidünya yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Peki, yenidünya yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

10 Ağustos 2021, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler denemek isteyenlere yenidünya yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Yenidünya sevenler "yenidünya yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yenidünya yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

YENİDÜNYA YEMEK TARİFİ

Yenidünya yemek malzemeler

  • 900 gram orta yağlı kıyma
  • 1 kg yenidünya eriği
  • Tuz
  • Karabiber

Yenidünya yemek yapılışı

Yenidünyaların sap ve baş kısımlarını kesip ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkarın. Bir kapta kıyma, tuz ve karabiberi karıştırın. Eriklerin büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erik ve köfte sıralamasıyla şişlere dizin. Izgarada çevirerek pişirin.

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