Türkiye Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri normale döndü

Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri normale döndü

Türkiye

Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri normale döndü

Yenikapı-Bayrampaşa arasında teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durdurulan metro seferleri arızanın giderilmesiyle normale döndü.

01 Mart 2021, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu. Yolcuların araçlardan inerek istasyonlar arası rayların üzerinde yürüdükleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler 1 saatlik aksamanın ardından normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında seferlerimiz Yenikapı-Ataköy ve Yenikapı-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DHA

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