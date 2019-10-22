Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Saat 13.10’da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. D

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

Ücretsiz otobüs seferi

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır" denildi.