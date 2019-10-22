Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar
Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor
Saat 13.10’da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. D
Olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.
Ücretsiz otobüs seferi
Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır" denildi.