Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor

22 Ekim 2019, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Saat 13.10’da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. D

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor. 

Ücretsiz otobüs seferi 

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır" denildi.

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