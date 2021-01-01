Yenikapı'da taksicilerin güncelleme kuyruğu kilometrelerce uzadı
İstanbul'da taksi ücretlerine gelen yüzde 11'lik zammın ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.
01 Ocak 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.
Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.
Taksimetrelerde 13 lira olan açılış ücreti yeni zam ile birlikte 14.50 liraya yükseldi.