Türkiye Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Türkiye

Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Kütahya ili Yenikent Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı verdi. İşte belediyenin duyuru metni ve başvuru detayları.

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Son başvuru tarihi ve ilanın diğer detaylarını öğrenmek için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz.

İlan başvuru detayları için tıklayınız



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ya sonra?..
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak