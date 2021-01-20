Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi ve ilanın diğer detaylarını öğrenmek için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz.







