Fenerbahçeli Alper Potuk önceki gece Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda yemek yedi. Tabii ki yalnız değildi, yanında kız arkadaşı da vardı. Sarı-lacivertli futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Genç kız, hızlı adımlarla bir markete girip 10 dakika bekledi.

Habercileri tehdit ettiler

Alper Potuk ise fırsattan istifade taksiye atlayıp uzaklaştı, bu sırada “Hanımefendiyi tanımıyorum” demekle yetindi. Alper’in yakın arkadaşları ise habercileri tehdit etti.