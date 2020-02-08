Magazin Yeniköy'de panik! Alper Potuk kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Yeniköy'de panik! Alper Potuk kız arkadaşını bırakıp kaçtı

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Yeniköy'de panik! Alper Potuk kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Fenerbahçeli Alper Potuk kız arkadaşıyla birlikte yemek yerken görüntülendi. Gazetecileri gören Potuk, kız arkadaşını bırakıp mekandan hızlıca uzaklaştı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

08 Şubat 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Alper Potuk önceki gece Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda yemek yedi. Tabii ki yalnız değildi, yanında kız arkadaşı da vardı. Sarı-lacivertli futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Genç kız, hızlı adımlarla bir markete girip 10 dakika bekledi.

Habercileri tehdit ettiler

Alper Potuk ise fırsattan istifade taksiye atlayıp uzaklaştı, bu sırada “Hanımefendiyi tanımıyorum” demekle yetindi. Alper’in yakın arkadaşları ise habercileri tehdit etti.

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