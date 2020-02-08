Yeniköy'de panik! Alper Potuk kız arkaraşını bırakıp kaçtı
Fenerbahçeli Alper Potuk kız arkadaşıyla birlikte yemek yerken görüntülendi. Gazetecileri gören Potuk, kız arkadaşını bırakıp mekandan hızlıca uzaklaştı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
08 Şubat 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Alper Potuk önceki gece Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda yemek yedi. Tabii ki yalnız değildi, yanında kız arkadaşı da vardı. Sarı-lacivertli futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Genç kız, hızlı adımlarla bir markete girip 10 dakika bekledi.
Habercileri tehdit ettiler
Alper Potuk ise fırsattan istifade taksiye atlayıp uzaklaştı, bu sırada “Hanımefendiyi tanımıyorum” demekle yetindi. Alper’in yakın arkadaşları ise habercileri tehdit etti.