Yenilenebilir enerjiye Güneş Sigorta’dan güvence

Güneş Sigorta; yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70’ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın; enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle çalışma ve gayretlerini bu alanda penetrasyonun yüzde 100 olması için sürdürüyor.

Penetrasyon oranının artmasının yanı sıra yenilebilir enerji yatırımlarının tam ve eksiksiz poliçeler alabilmesi yatırımların devamlılığı için de çok önem taşıyor. Güneş Sigorta’nın sektöre özel çözümler sunan enerji/inşaat sigortaları birimi; yenilenebilir enerji yatırımlarının hangi risklerle karşı karşıya oldukları ve bu risklere karşı Güneş Sigorta’nın ne gibi teminatlarla destek olacağına dair danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yüzde 9 pazar payına ulaştı

Enerji departmanıyla bu alandaki sigortalara daha fazla odaklanan Güneş Sigorta, bu girişimlerinin olumlu sonuçlarını hızlıca almaya başladı. Genel toplamda yüzde 3.91 pazar payı ile 2019 yılını tamamlayan şirket, operasyon halindeki HES-GES-JES-RES santrallerinde düzenlediği poliçeler ile toplamda 4.000 MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 9 Pazar payına kısa sürede ulaştı.

Genel sigortacılık pazar payının 2 katından fazla enerji sektöründe pazar payına ulaşan Güneş Sigorta; Enerjide Yerli ve Milli Politika açısından tarihsel bir adım olan YEKA projesinin sigortacılarından biri oldu. Güneş Sigorta; YEKA projesi kapsamında ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak diğer sigorta işlemlerinde de desteğini sürdürecek.Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın şanslı bölgelerinden birinde yer aldığını belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Hâlihazırda Hidro Elektrik Santrallerindeki (HES) yüksek potansiyeli ile bilinen ülkemiz; RES kurulu gücünü 2006 sonrasında 55 kat artırarak 8 bin MW üstüne çıkarmayı başarmıştır. Türkiye, OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan ülkedir. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarına sigorta desteği sunmak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Benli, şunları söyledi: “Güneş Sigorta olarak hem ekonomik büyüme hem de çevresel faktörler dolayısıyla büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji projelerinde; sigorta işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bankacılık sektörünün finansman sağlayarak, kamu otoritemizin yatırım teşvikleriyle desteklediği yenilenebilir enerji sektörünü Güneş Sigorta olarak poliçelerimizle risklere karşı güvence vererek destekliyoruz.”