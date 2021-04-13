Sonny Dickson tarafından yayınlanan karelerle Apple'ın bu yıl üç yeni iPad modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre, Apple bu yıl 2 farklı ebatta iPad Pro modeli ve iPad Mini tanıtacak.

Fotoğraflara göre, iPad mini 6 genel olarak iPad mini 5'in tasarımını geniş çerçeveli ve bugünün standartlarına göre bir Home düğmesi ile koruyacak.

iPad Pro tarafında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken, iPad Mini'nin boyutlarında da değişikliğe gidilecek. Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Yeni iPad Pro’lar, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni MacBook ve Mac mini'de piyasaya sürülen Apple M1 mobil platformunun performansıyla eşleşen en son Apple A14X yonga setine sahip olacak. Tabletler aynı zamanda üçlü kamera modülüyle gelecek.

Son olarak, yeni iPad Pro, hız olarak USB-C'den çok daha hızlı olan; monitörleri, harici sürücüleri ve diğer çevre birimlerini bağlamanıza olanak tanıyan bir Thunderbolt girişine sahip olacak.

Apple'ın yeni iPad mini 6 ve iPad Pro'yu 13 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.