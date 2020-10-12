Yenilenen Razer Blade Stealth 13 duyuruldu

Razer'ın açıklamasına göre yeni Razer Blade Stealth 13, bir önceki versiyonuna göre içerik üretiminde 2,7 kat daha iyi ve ofis üretiminde %20'den daha fazla performans sağlıyor.

Razer Blade Stealth 13, Intel'in en yeni nesil işlemcilerinden Core i7-1165G7 ile geliyor. İşlemciye NVIDIA'nın GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı eşlik ediyor. Bunlara ek olarak 16 GB'lık RAM ve 512 GB'lık (yükseltilebilir) bir SSD'den oluşan depolama alanı sunuluyor.

Laptop aynı zamanda 13 inç’lik FHD OLED dokunmatik ekran seçeneğiyle satışa çıkacak. Razer'ın açıklamasına göre ekran, pek çok alanda kullanılan DCI-P3 renk alanının %100'ünü kapsayacak. Bilgisayar, dokunmatik ekranın yanı sıra 120 Hz'lik FHD bir ekran seçeneğine de sahip olacak.

Razer'ın yeni Blade Stealth 13 modeli, 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.



