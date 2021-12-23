İkinci el cep telefonu satışlarında yılda 13 milyar lirayı bulan kayıtdışını önlemek ve olası güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için devlet destekli başlatılan ‘yenilenmiş cep telefonu’ ticaretinde dün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldığı karar gereği (BDDK) bu cihazlar için artık kredi kartına taksit yapılabilecek. Taksit oranı fiyatı 5 bin lira ve altında olan telefonlar için 12 ay, 5 bin liranın üzerinde olanlar için 6 ay olarak belirlendi.

EN AZ YÜZDE 50 ARTAR

Yetkili yenileme merkezi Easycep’in Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akif Özdemir taksit haberine sevindiklerini belirterek, “Potansiyel müşterilerimizden sıklıkla taksit sorusu alıyorduk. Elektronik cihazlarda ortalama sepet büyüklüğü 3 bin lira civarında. Bunu parça parça ödemek istiyorlardı. Ancak talebe cevap veremiyorduk. Bu kararın satışlarımıza çok olumlu katkısı olacaktır. Yüzde 50 artış bekliyoruz” dedi.

ATIK DA AZALACAK

En kısa sürede finans kuruluşları ile anlaşmaları tamamlayarak sistemi devreye alacaklarını kaydeden Özdemir, “Yeni yılda yenilenmiş elektroniğe ulaşmak da daha da kolay olacak. Hem mağazalarımızda hem de internet sitemizde taksit imkanı olacak. Taksit olmadığı için alımdan vazgeçen müşterimiz kalmayacak. Herkes sıfıra çok yakın yenilenmiş, garantili cihaza erişebilecek. Bu durum aynı zamanda kayıtdışı alım satımın da önüne geçeceği gibi doğaya da katkı olacak, elektronik atık azalacak” diye konuştu.

KREDİDE DE VADE UZADI

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde sınır 3 bin 500 TL’den 5 bin liraya çıkarıldı. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi. Yenilenmiş cep telefonlarına 1 yıllık garanti süresi de devam ediyor.