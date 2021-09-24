Türkiye Yenileri suya indi, eskileri çürümeye terk edildi

Yenileri suya indi, eskileri çürümeye terk edildi

Türkiye

Yenileri suya indi, eskileri çürümeye terk edildi

İstanbul'da yeni deniz taksilerin suya indirilmesinin ardından daha önce kullanılan deniz taksiler Kemerburgaz'da çürümeye terk edildi.

24 Eylül 2021, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da denizden kolay ulaşımın sağlanması düşünülerek hizmete alınan deniz taksilerin işletme hakkı 2011 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları işletme A.Ş('ye verilmişti. Bunun ardından firma Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı. Ancak Deniz taksilerin hizmeti 2013 yılından itibaren aksamaya başladı. Maaşlarını alamayan çalışanların ve diğer alacaklıların açtıkları davalar sonucu deniz taksilere haciz kondu.

Motor ve elektronik donanımları sökülen deniz taksiler bir süre Haliç içinde kaderine terk edildi. Bunlardan 4 tanesi çıkan bir yangın sonucu yandı. Tekneler 2020 yılında vinçlerle Haliç'ten çıkarılarak bugün halen bekledikleri yere götürüldü.

Bugün halen Kemerburgaz'daki yediemin otoparkının yanındaki boş alanda bekleyen 13 tekne nedeniyle bölge adeta bir tekne mezarlığına dönmüş durumda. Deniz taksilerin çoğu parçalanmış ve artık yüzemez halde bulunuyor. 'Deniz taksi mezarlığı' havadan görüntülendi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB harekete geçti! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı